Twitter: la app añadirá el botón de "no me gusta"

Twitter sigue trabajando en su particular adaptación del botón de "no me gusta", con pruebas limitadas que parecen ir avanzando. Ahora el "no me gusta" o "dislike" llega a la versión para navegador web, aunque todavía no para todos.

El "no me gusta" es una especie de sistema para votar negativo o positivo en Twitter, que por ahora se puede usar solo en las respuestas a un tweet, no al tweet principal. Su objetivo, de cara al futuro sería restar visibilidad a las respuestas menos relevantes, y mejorar la calidad de la conversación.

A mediados del verano del 2021 Twitter comenzó a probar el botón de "No me gusta", que ahora ya aparece a algunos usuarios de la página web. La ingeniera Jane Manchun Wong, fuente habitual de filtraciones sobre apps, ha mostrado su aspecto en Twitter:

Twitter ha optado ahora por una flecha apuntando hacia abajo, bastante menos clara que la interfaz de las primeras pruebas en iOS, donde un pulgar arriba representaba "me gusta" y un pulgar abajo era el "no me gusta".

Es importante destacar que el botón, en estos instantes, no tiene más funcionalidades que proporcionar información a Twitter sobre el contenido que no nos gusta. Al menos en esta fase de las pruebas no resta visibilidad a los comentarios con más "dislikes" ni los oculta.

De hecho, ni el público ni los autores de los tweets pueden ver los "no me gusta", se mantienen en privado, solo para los desarrolladores de Twitter. Tampoco es posible acceder libremente a las pruebas, la compañía determina a qué usuarios del navegador y iOS les sale el nuevo botón.

Por lo tanto, al botón de "no me gusta" le queda bastante que mejorar en Twitter, por el momento es una prueba muy limitada, pero con potencial para hacer más visibles las respuestas interesantes de los tweets y ocultar aquellos que menos aporten al debate.