Iba a exceso de velocidad, despistó y le retuvieron el vehículo

Estacion Plus Crespo

En las primeras horas de la noche de este sábado, efectivos policiales de Conscripto Bernardi, en el departamento Federal, acudieron en auxilio de quien había protagonizado un siniestro. Se trataba de un automóvil Renault 12, conducido por un hombre de 32 años, quien despistó en calle Corrientes de esa ciudad.

El mismo había sido visualizado previamente, mientras transitaba a exceso de velocidad, haciendo caso omiso a las indicaciones de advertencia y detención de marcha que se le habían efectuado.

Según se confirmó a FM Estación Plus Crespo, no hubo personas lesionadas. Sí operó la retención de la unidad, ya que los uniformados solicitaron la colaboración de Tránsito Municipal, quienes procedieron a adoptar esa medida, tras corroborar que el conductor no poseía Licencia de Conducir ni portaba documentación del rodado.