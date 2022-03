Insólito: no pescaron nada en la Fiesta Nacional del Pacú

Ganó el pacú o el río, fue la definición de cierre del concurso de pesca de la 36° Fiesta Nacional del Pacú, ya que los pescadores concursantes no lograron capturar ni una pieza con las medidas en competencia, «solo algunos pacucitos tipo palometas, que no participan», comentaron, como no pudiendo creer el hecho insólito de un concurso de pesca sin pesca, en una jornada de calor terrible.

Respecto al destino del premio para la pieza mayor de $300.000, que quedó «vacante», a la hora de cierre definieron sortearlo.

Fueron 160 los equipos con 500 pescadores embarcados, quienes entre las 7 y las 8 del pasado sábado con ansiedad característica partieron en busca de la pieza preciada del pez, que les frustró su objetivo. Oriundos de las provincias de Río Negro, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Formosa, Chaco y Entre Ríos, además de los correntinos, volvieron a la costa y con las manos vacías, si cabe casi literalmente la expresión en esta ocasión.

Lo que se realizó con éxito en la noche del viernes, la primera de las dos jornadas, fue el festival en la Sociedad Sportiva Esquinense, institución organizadora de la Fiesta, donde se eligió a la Reina Nacional del Pacú 2022, Estefanía Agout, a quien escoltan la primera princesa, Karen Vásquez y la segunda princesa, Paulina Pajon Gottoli, consignó El Libertador.