Uriel Lozano reflexionó sobre el ataque sufrido y lamentó la violencia de género

El cantante de cumbia fue agredido por un hombre que subió al escenario, luego que su pareja intentara besarlo. El santafesino instó a reflexionar sobre las situaciones de violencia de género.

El cantante de cumbia, Uriel Lozano, sufrió una agresión por parte de un hombre que subió al escenario e intentó golpearlo en pleno show. Afortunadamente, el agresor fue detenido por los guardaespaldas del músico que lograron interceptarlo. Luego, el espectáculo se suspendió.

Todo se desató cuando una de las fanáticas trepó al escenario para saludar al intérprete. Por lo que se ve en imágenes, ella intentó besarlo, pero su pareja se enojó e intentó atacar al santafesino. El hecho ocurrió este domingo a la madrugada en el club Talleres de la localidad Federal.

“El sábado toqué en Club Talleres de Federal, donde hace años que vamos porque tenemos un hermoso feeling con toda la gente. Yo tenía, a mi derecha, a una chica que me tomaba de la mano porque se había sacado una foto en la radio y quería estar en el escenario; cuando estaba cantando, veo que a la otra chica la suben y se acerca para querer darme un beso”, rememoró Lozano en comunicación telefónica con El Once.

Al recordar que él, “en la otra mano tenía el micrófono porque estaba cantando”, el cantante explicó cómo fueron los momentos previos al intento de agresión: “Cuando me da un beso, me agarra la cara y me quiere dar otro beso en la boca; en ese tramo que me agarra fuerte la cara, retrocedo y no me deja ver, porque me tapa la visión”.

“Cuando los chicos la sacan, vi que subió un tipo grandote, desaforado, pero lo que menos pensé era que me iba a pegar, además el tipo no hablaba”, indicó el cantante y remarcó que él pidió a sus custodios que mantuvieran la calma.

Lozano no se mostró molesto de recibir el cariño de sus fans, pero aseguró que era la primera vez que atravesaba por una situación así.

Tras el mal trago que le tocó vivir sobre el escenario, el cantante instó a reflexionar en torno a las situaciones de violencia de género que padecen las mujeres.

“Saltó a la luz que este chico tenía más de cinco denuncias, que le pegaba a esta chica, le tiraba el pelo. Estas situaciones ocurren a diario y no las vemos”, apuntó al preguntarse: “Qué hubiese pasado si yo hubiera abrazado a la chica”.

"Me sentí mal por la chica, porque si esta persona se atrevió a hacer eso en público, lo que pasará en su casa", aventuró.

“Rescato que gracias a Dios se pudo dar con esta persona, y que se supo que era un tipo que le hacía mal a la chica”, remarcó.

“Cuando uno ama a una persona, tiene que disfrutar de la felicidad de esa persona”, cerró el cantante de cumbia santafesina.