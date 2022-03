Vacuna antigripal: farmacias la recibirán la próxima semana

El Ministerio de Salud de la Nación anunció que la vacuna antigripal comenzará a aplicarse este viernes, ya que se detectaron numerosos casos de personas afectadas de influenza en las últimas semanas, con un promedio superior a lo habitual al que se registra para esta altura del año. Las dosis que se dispondrán en los efectores públicos estarán destinadas a personal de salud, personas de 65 años en adelante, lactantes y niños hasta los dos años de vida, embarazadas; y quienes tengan entre dos y 64 años con factores de riesgo, como obesidad, diabetes, enfermedades respiratorias, enfermedades cardíacas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, enfermedad oncohematológica, trasplante o personas con insuficiencia renal crónica en diálisis, entre otros.

Al igual que en años anteriores, quienes no estén contemplados en estos grupos de mayor riesgo podrán solicitarla de manera particular en las farmacias, donde las dosis llegarían con el correr de esta semana, o con más seguridad la siguiente, en la que finaliza el corriente mes. Así lo señaló a UNO Claudio Iriberry, vocal del Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos (Cofaer), quien comentó: “Las farmacias están en fecha de recibir las precompras que han hecho. De todos modos hasta la semana pasada no había llegado nada todavía. Por los datos que tenemos nosotros a través de las droguerías, será en el transcurro de esta semana o de la semana que viene cuando se estarían entregando las primeras dosis”.

Asimismo, manifestó: “La idea es que arranquen todos juntos el tema de la campaña. Por eso estimamos que estaban también un poco demoradas las entregas en el ámbito privado”.

Con respecto a los valores de venta al público, el especialista adelantó: “De acuerdo a lo publicado en Alfa Beta, que es el sitio que informa los valores por los que nos regimos las farmacias, los precios al público este año estarán rondando entre 3.500 y 4.000 pesos, dependiendo de la marca y el laboratorio. Pero más o menos andaría rondando ese valor”.

“Lo importante es la posibilidad de contar con vacunas tetravalentes, en las que entran las cepas recientes de H1N1. Eso traerá un poco más de tranquilidad a la población, porque va a estar más protegida que en años anteriores con respecto a la virulencia de las cepas gripales”, añadió.

Demanda

Iriberry indicó que ya desde mediados de este mes en las farmacias reciben consultas por parte de particulares interesados en inmunizarse contra la gripe: “Ya tenemos varias consultas, que por lo general empezamos a recibirlas a mediados de marzo, porque es el período ideal para arrancar con una vacunación preventiva previo al invierno. Pero la realidad es que todos los años llega un poco demorada la vacuna antigripal y desfasada unos 15 o 20 días de lo que sería el ideal”.

Según recordó, desde la declaración de la pandemia del coronavirus, hace dos años atrás, creció el interés por vacunarse, y precisó: “Aunque no fue con la misma intensidad que en el 2020, el año pasado también tuvimos una gran demanda y un buen número de vacunados. Y se espera que este año se continúe en la misma línea, ya que organismos estatales o las ONG que se encargan de la parte de salud, ya sean la Organización Mundial de la Salud (OMS) o las distintas instituciones a nivel país como la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), siguen llevando adelante una campaña fuerte para que nos vacunemos y que estemos con los calendarios de vacunación completos. Así que estimo que los pacientes van a tener una concurrencia similar a la del 2021”.

Asimismo, sostuvo que se está preparando la campaña para que reciban su dosis de la vacuna antigripal los afiliados a PAMI: “También tenemos la parte de los adultos mayores, que es la vacunación anual que hacen de PAMI en las farmacias. Eso también estaría poniéndose en marcha la primera semana de abril, ay que lo están gestionando las autoridades”.

Por último, consultado sobre el tiempo que debe esperar alguien que se vacunó contra el Covid para colocarse la vacuna antigripal, el farmacéutico aclaró: “Hoy los especialistas están recomendando que hasta se puede hacer de manera simultánea. Así que ya no habría que esperar ese periodo de 15 días que aconsejaban en los inicios de la campaña de vacunación contra el coronavirus y hoy estarían recomendando que se puede hacer en el mismo día. Esto es porque tenemos hoy por hoy las vacunas contra el Covid que se están aplicando prácticamente utilizan algunas de ellos la misma plataforma que la antigripal”.

El farmacéutico Claudio Iriberry, vocal del Cofaer, contó a UNO: “Si bien todavía no se dan casos de enfermedades respiratorias graves, con los cambios de temperatura en estos tiempos, básicamente con esta amplitud térmica que tenemos de temperaturas altas durante el día y que a la noche refresca, ya se empiezan a ver las primeras rinitis y resfriados. Y también alergias”. Esto ocasiona una mayor demanda de medicamentos que se adquieren por indicación médica, pero también aquellos de venta libre que ayudan a transitar los síntomas.

Iriberry recordó además que el frío trae aparejado un incremento de la presión arterial: “La sugerencia a la población es que se de una vuelta por la farmacia, se controle la presión arterial. Y en base a eso pueda concurrir al médico, que será quien diagnostique y vea como trata al paciente”, concluyó.