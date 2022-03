Lanzaron una innovadora red social, de ayuda a pacientes con cáncer y su entorno

Fue creada por uno de los programas de Fundación Sales, con 25 años de trayectoria en el abordaje oncológico. El Embajador Solidario dio detalles a Estación Plus, del alcance de la aplicación gratuita, ya disponible para toda América Latina.

Estacion Plus Crespo

Los dispositivos tecnológicos nos acompañan prácticamente durante todo el día y en todas nuestras acciones, por lo que dándole un buen uso, constituyen una útil herramienta. Cuánto más si se orienta a contribuir con la calidad de vida y cuidados de la salud de las personas. En este mes de marzo, una importante institución sin fines de lucro, lanzó un espacio accesible para todas las personas con cáncer y sus cuidadores.

La propuesta surge desde uno de los Programas de la Fundación SALES, con 25 años de una destacable trayectoria en el abordaje oncológico. En diálogo con FM Estación Plus Crespo, el Embajador Solidario de Cáncer con Ciencia de Fundación SALES, Rafael Maratea, explicó: "Cáncer con Ciencia es un movimiento que intenta llevarle a los que están cursando la enfermedad, herramientas para tener una mejor calidad de vida. Lo hace por medio de talleres, de consultas, de alternativas que surjen para que quien está transitando este diagnóstico y su círculo cercano, reciban una ayuda y acompañamiento. En ese contexto, nace 'Cáncer con Cuidados', que es una especie de red social, que intenta llegar a los que estén con la enfermedad o colaborando con ellos, ofreciéndoles un espacio en común con ciertos servicios. Uno de los grandes problemas que tenemos, es que quienes atraviesan la enfermedad, tienen un sentimiento de soledad muy grande. No tenemos gente con quien hablar, que nos entienda por estar pasando lo mismo. Esta red le da al paciente, a los cuidadores, familiares y amigos, la posibilidad de hacer consultas, charlar, y conocer temas y experiencias relacionadas a su situación de salud".

Fácil y gratuita

La aplicación está disponible para toda América Latina, lo que torna más nutrido el intercambio. Está disponible en la página oficial de Cáncer con Ciencia, pudiendo acceder desde este link: https://cancerconciencia.org.ar/.

El usuario se encontrará con el acceso en forma simple y sencilla desde la propia portada.

Acerca de cómo funciona, Maratea señaló: "Igual que una red social de las tradicionales o muy parecido. Una vez que se accede, la persona se registra y ya está online. Es gratuito y seguro, con información e intervenciones de profesionales que están dedicados a la temática. Fundación Sales tiene 25 años trabajando en esto, lo que otorga una seguridad en cuanto a lo que se difunde. La persona va a encontrar un foro de discusión con cuestiones relacionadas al cuidado del cuerpo; muros para compartir sus estados; y un calendario donde están todas las actividades de Cáncer con Cuidados, ya sean charlas, conferencias, talleres, y demás, como para acceder a información segura respecto de la cura y los tratamientos".

El Embajador Solidario recordó que "es un espacio abierto para los pacientes y quienes componen su vida diaria" y apuntando a la incipiente experiencia que transita la red creada, agregó: "Satisface mucho nuestras expectativas. Creemos que va a dar mucho fruto, porque las necesidades no terminan en los consultorios o sesiones de tratamiento, sino que hay un aspecto más, que es la necesidad de transmitir lo que nos está pasando como pacientes, cosas que habitualmente no tenemso con quién hablarlo, que es dificil dimensionar para quienes no están atravesando lo mismo y acá justamente habrá un lenguaje común".