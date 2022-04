Se sortearon los grupos del Mundial de Qatar 2022: Argentina encabeza el Grupo C y jugará ante Arabia Saudita, México y Polonia

La Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 ya comienza a palpitarse. En el Centro de Exposiciones y Congresos de Doha se realiza el sorteo que definirá la composición de la fase de grupos y el fixture del torneo.

La ex futbolista estadounidense Carli Lloyd, el ex jugador británico Jermaine Jenas y la presentadora de origen jamaicano y británico Samantha Johnson son los encargados de conducir el segmento más importante de la ceremonia. El primer convocado para sacar las bolillas fue el brasileño Cafú. Luego, el nigeriano Jay Jay Okocha. En tercer término apareció en escena Lottar Mathaus. En cuarta posición, el iraní Ali Daei, ex goleador histórico de selecciones hasta la irrupción de Cristiano Ronaldo. Quinto, el ex defensor Adel Ahmed MalAllah (Qatar). Sexto, el ex capitán de la selección australiana Tim Cahill y Bora Milutinovic, el único entrenador que disputó cinco Mundiales con cinco selecciones diferentes (México 1986, Costa Rica 1990, EEUU 1994, Nigeria 1998 y RP China 2002). Por último, el ex delantero argelino Rabah Madjer.

Qatar fue designado cabeza de serie en el Grupo A. Inglaterra cayó en el Grupo B, mientras que el azar dejó a Argentina en el Grupo C. Y Francia, en el D, por lo que representa un potencial cruce en octavos de final (lo mismo Dinamarca). España encabeza el Grupo E. Bélgica terminó en el Grupo F. Brasil apareció en el Grupo G: justó sacó la bolilla Cafú, a quien se le dibujó una sonrisa y lo nombró como “el Penta”, en relación a los cinco títulos que posee. En consecuencia, Portugal quedó determinado en el Grupo H.

A la selección argentina le tocó un grupo accesible, dentro del panorama que ofrecían los bombos. Debutará frente a Arabia Saudita, del copón 2 le tocó México, evitando enfrentarse a los más poderosos del copón, aunque no hay que desdeñar el poderío de los aztecas, dirigidos por un viejo conocido: el Tata Martino. Y el tercer adversario resultó Polonia, el equipo que tiene como bandera a Robert Lewandowski, delantero del Bayern Múnich que, justamente peleó con Lionel Messi los premios a mejor futbolista de 2021.