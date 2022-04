El misterio de la camiseta con la que Maradona le anotó los goles a Inglaterra en el 86: todas las versiones y los millones en juego

El mundo del fútbol puso sus ojos sobre una subasta que apareció en el reconocido sitio Sotheby’s, donde se anunció que el ex futbolista británico Steve Hodge está dispuesto a vender una de las camisetas que Diego Armando Maradona utilizó en los cuartos de final entre Argentina e Inglaterra del Mundial de México 1986. Tasada en una cifra que ronda entre los cinco y siete millones de dólares, el actual propietario aseguró que se trata de la remera que Pelusa utilizó en el segundo tiempo del duelo, momento en el que firmó La mano de Dios y El gol del siglo.

En una entrevista al canal oficial de la selección de Inglaterra en el año 2011, Hodge se sentó junto a la camiseta en cuestión y contó su perspectiva de la historia. “Sabía que era el final del camino. Ahora intentaré conseguir su camiseta si es posible. Entonces salí por uno de los costados de la cancha, que va hacia abajo y él venía con un compañero. Así que me tomé la camiseta, como normalmente se hace, me pasó por al lado e hicimos este gesto en muestra de gratitud. Se sacó la camiseta, yo le di la mía. Y eso fue todo, diez segundos y listo”, arrancó.

Además, en su momento catalogó la chance de vender la camiseta como “irrespuetuoso e incorrecto” y en la misma nota explicó su mirada: “¿Si la vendería? No sé. Obviamente no es algo que vendería ahora, pero posiblemente en un futuro. Está en decentes condiciones para tener 25 años de antigüedad. Casi no fue tocada, nunca fue lavada. Desde el día que la conseguí en México la guardé en un ático y nadie la tocó durante 15 años hasta ahora que está en el museo (en Manchester). Entonces, su ADN, su sudor y olor siguen por ahí. Está como aquel día. Me gusta tenerla, que la gente me pregunte por ella y hasta escribí un libro. Obviamente el valor hoy es distinto, pero yo no lo hice pensando en eso después del partido hace 25 años. La historia creció en los últimos 25 años de quien para mí sigue siendo el mejor jugador de la historia”.

Sin embargo, pocas horas después de la viralización de la noticia de la subasta, Dalma Maradona salió a cruzar a Steve con su versión: que la camiseta de los dos goles no es la que él tiene. “No tenés manera de comprobar de que es la del segundo tiempo. ¡Está mintiendo! Te voy a explicar. Él (por Hodge) no tiene la camiseta de los dos goles, pero no lo puede decir porque tiene mucho más valor la otra, que es la que él no tiene. Hay una del primer tiempo y otra del segundo. Nadie puede comprobar que el cambio existió. Cualquiera que conozca apenas un minuto, un segundo a mi papá sabe que esa camiseta no se la dio a nadie”, reveló en el programa Un día perfecto de Radio Metro.

Y añadió que sabe dónde está la histórica remera de la selección argentina: “La del primer tiempo la cambias porque no sabés qué va a pasar en el segundo, me imagino. No la tiene este hombre, pobre igual. No la tiene él. Fehacientemente. Sé quién la tiene. Yo sé perfectamente que él no la tiene. No creo que sea esa. Es más, no es. Tampoco quiero decir quién la tiene porque es una locura”.

El panel del show radial quedó helado ante la el relato de Dalma y la hija de Diego buscó que sus compañeros entendieran por qué Pelusa nunca hubiera soltado esa reliquia. “Un segundo, pensalo. La anécdota es ‘lo agarré tan desprevenido que me la dio’. Dale, el día de su vida fue. Pero no lo confirmé yo, lo dijo él. ‘¿Cómo le voy a dar la camiseta de mi vida?’”, planteó frente al micrófono. Además, admitió que la vio con sus propios ojos en manos del actual propietario.

Para cerrar, apuntó a no dejar ningún tipo de espacio para la polémica: “Yo no digo esto porque el tipo me parece un ladri total que está haciendo guita con algo que no tendría que hacerlo, sino porque es la verdad. La gente que va a participar de esa subasta tiene que saber que también es una camiseta importante la que tiene: la del primer tiempo sin goles. Una pena, qué se yo. Igual siento que no soy objetiva porque para mí esa camiseta no tiene valor. Si quisieras hacer una subasta, no podés”.

Pocos minutos más tarde, Claudia Villafañe se unió al debate y lo primero que le preguntaron fue si ella tiene la camiseta de Hodge y si la que tiene Steve no es la del segundo tiempo. “Las dos cosas te digo que sí. Va a ser la palabra de este ex jugador contra la nuestra”, disparó con total seguridad. Por otro lado, cuestionó la decisión del ex futbolista de subastar la remera y aprovechó para darle una idea a los dirigentes del fútbol argentino: “Lo que este señor tiene es la del primer tiempo que igual si la quiere subastar es un pecado. Yo no creo que este jugador necesite el dinero. Salvo que la quiera subastar para hacer una obra de bien. Estaría bueno que la AFA la compre”.

Otra de las fuentes a recurrir para tener más certezas en la historia es a uno de los relatos propios de Diego Maradona. “Camino al vestuario, uno de los chicos ingleses (resultó ser Hodge, pero no estaba seguro en ese momento) me pidió intercambiar nuestras camisetas. Le dije que sí y lo hicimos”, detalló en el libro ‘Tocado por Dios’, en el que relata la hazaña de México 1986.

Cabe destacar que la disputa económica por esta joya de la historia del fútbol mundial comenzará el próximo 20 de abril y finalizará el 4 de mayo. Ante las declaraciones de la familia de Maradona, se espera una explicación de la casa de subastas para confirmar si se trata de la casaca del segundo tiempo o si modifica las especificaciones, aceptando que es la de la primera mitad y, en consecuencia, bajando el precio, que por ahora se estima entre 5 millones de dólares y casi 8 millones de la moneda norteamericana.

Ahora bien, ¿qué sucedió con la camiseta de Hodge que quedó en manos de Diego? Según contó Andrés Burgo en su libro El Partido, Maradona tuvo la camiseta de Hodge “10 o 15 minutos”. ¿Por qué? Oscar Garré había intercambiado su camiseta con Gary Lineker, quien usaba el dorsal N° 10. Y a Pelusa le encantaban las camisetas número con la 10. En consecuencia, ni bien llegó al vestuario le pidió a su compañero que se la cambiara por la del delantero devenido periodista y presentador. Años más tarde, Garré se desprendió de la prenda de Hodge. Sí, vendió la camiseta en una subasta...

