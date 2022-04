De María Grande al Hospital San Martín: el acusado de femicidio fue hospitalizado

Estacion Plus Crespo

En la mañana de este domingo, Leonardo "Lorito" Rochi, de 49 años, ex pareja de María Belén Olotte, fue hallado con un profundo corte en el cuello, en cercanías de una estancia, en la zona de María Grande Segunda. Se presume que quiso quitarse la vida. No obstante, como tenía signos vitales, fue detenido y trasladado al hospital San Martín, de Paraná, donde sería intervenido quirúrgicamente, consignó El Once. Luego se espera que declare.

Su caso quedó a disposición de los fiscales María Fernanda Ruffatti y Juan Francisco Montrull.

Olotte y Rochi habían cortado la relación en 2021 y en septiembre, tras la separación y una denuncia por parte de ella, la Justicia le impuso una medida de restricción de acercamiento por 30 días. La pareja retomó en diciembre la relación y en los últimos días Olotte le planteó a Rochi que estaba decidida a cortar definitivamente su vínculo con él. Ese habría sido el motivo que inició la discusión que terminó con el brutal femicidio.

La joven, que actualmente vivía en Estación Sosa con sus padres, había pactado un encuentro con Rochi porque debían resolver algunos "asuntos administrativos".