Por la falta de gasoil se conformó una Mesa de Enlace Multisectorial

Transportistas de cereales redujeron cargas, pero advierten que podrían llegar a un paro total si no hay soluciones. Si consiguen gasoil se los cobran hasta $200. Piden audiencia con el gobernador.

Se conformó una Mesa de Enlace Multisectorial para buscar soluciones y alternativas ante el problema de la escasez de gasoil que existe en todo el país y que afecta fundamentalmente a los sectores agropecuarios y del transporte.

En una reunión virtual que se realizó ayer, la mesa quedó conformada por representantes del sector del transporte de carga, los centros de Concordia, Villaguay, Gualeguaychú y Paraná. También participó del transporte de pasajeros, del transporte público, del sector turístico, la Sociedad Rural de Concordia, la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, la Cámara Industrial Arrocera, sectores privados vinculados a servicios agropecuarios y también del sector de distribución de gasoil.

Además, participaron de la reunión el secretario de Transporte de la Provincia, Néstor Landra, el diputado provincial Juan Domingo Zacarías y el concejal Luciano Dell’ Olio de Concordia. Se decidió elevar un petitorio al gobernador Gustavo Bordet explicando los reclamos planteados y también para solicitarle una reunión para los próximos días.

En cuanto al paro de los transportistas de cereales que se lleva a cabo a nivel nacional, se informó que en Entre Ríos se está dando de forma gradual, limitando las cargas, pero que podría llegar a una medida de fuerza total en caso de no mejorar esta situación.

Objetivo

“El objetivo es pedir una audiencia al Gobernador, al ministro de Planeamiento y empezar a subir los reclamos al Gobierno Nacional. Se llegó a un consenso de todos los sectores”, explicó a EL DIARIO Sebastián Gotte, presidente de CETACC (Centro Empresarial de Transporte Automotor de Cargas de Concordia).

El describir la situación actual, Gotte señaló que el litro de gasoil se está cobrando en algunos sectores entre $ 170 y $ 200 y en algunas estaciones de servicio directamente no se consigue. Otro problema que se suma a esta situación es que con la apertura de las fronteras después del cierre por la pandemia, muchos ciudadanos de países limítrofes vienen a la provincia a comprar combustible aprovechando la diferencia de precios a su favor.

“Se analizó el tema de las fronteras. Si bien no es el problema principal, lo acentúa. Con la apertura de las fronteras están viniendo muchos brasileños y uruguayos a cargar. Se está vendiendo mucho combustible y en esos lugares de frontera el combustible prácticamente no tiene precio porque para ellos el gasoil en la Argentina es muy barato”, destacó Gotte.

Por otra parte, indicó que “las estaciones de servicio venden el combustible a pérdida y para poder amortizar esas pérdidas la compensan con la venta al sector productivo. Entonces, los productores del campo consiguen gasoil, pero a $170 o más. Nuevamente se vuelve a poner un palo a la rueda al sector productivo”.

Otro de los puntos que se analizó fue el uso de biodiesel, ante la falta de gasoil: “Se habló del biodiesel como una salvaguarda para este tema. Los aprovisionamientos de biodiesel en Argentina están acordes y no se logra un precio competitivo para tener el biodiesel como combustible. Hay que replantearse y buscar las formas de innovar. Pero el Gobierno siempre procrastina las soluciones. Hay que cambiar los paradigmas para lograr sistemas productivos eficientes, para dedicar el tiempo para producir y generar valor”, concluyó Gotte.

Las medidas son graduales

En relación con el paro de transportistas de cereales se definió una modalidad gradual. “Los transportadores de cereales llamaron a reducir las cargas y a no cargar en las acopiadoras, como primera medida de fuerza. El sector está sufriendo un gran malestar. Si no tenemos respuesta de parte del Gobierno, ya sea provincial o nacional, se va a llamar una medida de fuerza más dura acompañada por todos estos sectores. La medida que se está tomando es de reducir las cargas, pero sin llegar a un paro”, aclaró Gotte.

“Es un tirón de oreja a los grandes acopiadores que hoy no están tomando las medidas que debieran. En las crisis, pagan los pequeños empresarios. Sabemos que los grandes acopiadores y pooles de siembra se financian a través del servicio de terceros. Nosotros pedimos medidas de acción, pero hasta no sentarnos a conversar con ellos (con el Gobierno) no tenemos la llave de la solución a este problema”, aclaró.