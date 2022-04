Betina “La voz del Corazón” grabó con Gerardo Farías una versión tropical de “No me ames”

En dialogo con FM Estación Plus Crespo, Betina Exner explicó que “El tema fue grabado en febrero y nos llevó un poco de tiempo porque paralelamente se hizo también un video”.

Betina contó que “El tema se estrenó hace pocos días y la verdad que tuvo una repercusión bárbara. Se llama no me ames y fue grabado por Marc Anthony y Jennifer López. Nosotros lo llevamos a la cumbia. La idea fue de Gerardo, el me mostró el tema y me preguntó si me gustaba como para hacerlo. La verdad que me gustó mucho y no me imagine que iba a quedar tan lindo en versión cumbia”.

Recordó “Yo lo conozco a Gerardo porque en 2016 participe de un programa que se llamaba Canta Litoral, donde él era jurado y desde ahí nos hicimos bastante amigos. Es la primera vez que tengo la posibilidad de cantar con él”.

El tema original es una balada que se llama "Non amarmi", escrita por Giancarlo Bigazzi, Marco Falagiani y Aleandro Baldi.

En esta versión tropical la interpretación es de Betina, "La voz del Corazón" y Gerardo Farías.

Músicos:

Acordeón: Juan José Zeller

Guitarras: Martín "Rey" Alvarez

Bajo: Alejandro Bandeo

Timbal: Matías Arias

Güiro: Carlitos "Tito" Martínez

Teclado, piano: Claudio "El Turco" Kadur

Producción y realización integral: Estudios Río