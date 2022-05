Aplicaciones para mejorar el volumen de un celular

Antes de comprar un teléfono inteligente se pueden ver sus especificaciones de potencia y la configuración de la cámara, pero lo que siempre es un misterio es el volumen del altavoz, que realmente un usuario solo puede opinar cuando realiza las pruebas correspondientes.

Y si suena a un volumen muy bajo, aún hay opciones para solucionar este problema.

Entre las características más importantes, el volumen es pieza clave al momento de disfrutar de cualquier archivo multimedia desde el dispositivo, es por ello que en este artículo Infobae listará, sin orden de relevancia, cuáles son las 6 aplicaciones para mejorar este apartado.

Estas apps no son el remedio total: el hardware de los altavoces no va a cambiar, pero pueden ser útiles en circunstancias específicas y siempre que no se abuse de ellos.

La mayoría de estas aplicaciones incluyen una advertencia sobre posibles daños a sus oídos o dispositivo móvil si usa el amplificador en exceso. No hay que ignorarlos, así que es mejor medirse para no dañar el celular, ni los tímpanos.

Equalizer

Equalizer incluye un refuerzo como una de sus funciones. En resumen, es un ecualizador de cinco bandas con amplificador de graves y virtualizador.

La aplicación ofrece alrededor de diez ajustes preestablecidos de ecualizador, pero si se desea aumentar el volumen, su atención se centrará en el pequeño control de volumen en la parte inferior.

Super Volume Booster

Super Volume Booster es una aplicación muy sencilla con la que se podrá amplificar el sonido de los altavoces y nada más. Básicamente, solo hay que abrir la aplicación y elegir el porcentaje de aumento que se desea usar.

Tienes botones para elegir entre 125 %, 150 %, 175 % y 200 % de aumento, aunque se puede usar la barra superior para elegir el porcentaje que se quiera.

La aplicación se puede configurar para que se active cada vez que se enciende el teléfono.

Volume Styles - Personalice

Esta aplicación permite personalizar completamente todo el panel de volumen y los controles deslizantes del teléfono.

También, se podrá agregar accesos directos adicionales en el panel de volumen y cambiar el brillo para acelerar el acceso a las cosas.

Potenciador De Volumen

Super Volume Booster (Potenciador de volumen) cuida tanto su diseño que cuenta con diferentes temas para modificar el diseño de la app (se debe desbloquear viendo anuncios).

Además del aspecto gráfico, la aplicación permite controlar fácilmente el volumen y la ganancia, con botones rápidos para subir del 100% al 160% y un pequeño apartado para controlar el reproductor de música directamente desde la aplicación.

Amplificador de Volumen GOODEV

La aplicación de aumento de volumen GOODEV es una de las aplicaciones de aumento de volumen más populares con más de 10 millones de descargas. No tiene una interfaz elegante como otras alternativas, pero a cambio tiene algunas opciones útiles.

Por ejemplo, desde sus opciones se puede elegir si se quiere que se active al reiniciar el dispositivo, así como establecer la amplificación máxima que se desea usar, para evitar que una persona se emocione demasiado y destruya los altavoces de su celular, o sus tímpanos.

Amplificador de volumen

Bueno, para el final se ha dejado esta app porque, si bien es funcional, invita a pagar una suscripción por un uso demasiado constante. No es necesario pagar para subir el volumen, aunque sí para usar el ecualizador incluido en la app.

Si lo único que se desea es subir el volumen, la aplicación permite subirlo hasta un 40 % (o más, si se cambia en sus ajustes) e incluye un modo de compatibilidad que puede resultar útil.

Infobae