Bordet anulará la resolución que impide calificar con menos de 4 en secundaria y remueve a los responsables de implementarlo

“Voy a contestar no como gobernador sino como docente que estuvo 14 años frente al aula”, dijo Bordet al ser consultado por Canal Once acerca de la Resolución 1565 del CGE, que dispuso modificaciones en el sistema de calificación en la educación secundaria. “No comparto en absoluto la medida”, sostuvo el mandatario.

Además cuestionó: “Nadie me la hizo conocer antes de publicarla y le he dado expresas instrucciones al presidente del CGE de que anule esta medida y remueva a los funcionarios que fueron responsables de haberla implementado”.

La resolución establece que los docentes no pueden calificar con menos de cuatro a los estudiantes durante el primer trimestre. Además, la calificación de los alumnos no aprobados debe estar acompañada de un informe descriptivo donde constarán los saberes y capacidades pendientes de acreditación.

“Como docente no estoy de acuerdo”, sostuvo Bordet respecto a esta medida. Y remarcó: “Entendemos que hay que ir hacia una calidad de excelencia, y eso no se logra con este tipo de medidas. Cuando hay alumnos que tienen problemas con las calificaciones, hay que tener un abordaje integral, no una medida que simplemente significa un paliativo”.

