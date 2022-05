La Tecnología conquista el mundo de la educación

Es cierto que todos soñamos estar en nuestra casa, colocarnos unos lentes de realidad virtual, conectarnos y simular estar en un aula. Parece muy lejano, pero no lo es. Cuando compré los primeros lentes 3D de realidad virtual pensé que era Astronauta, pero después con el paso de los días entendí que sin programas o aplicaciones adecuadas, no serian otro gasto más en Tecnología que pasa inadvertida, la pandemia lo acelero todo. Existen una innumerable cantidad de Apps para mejorar las capacidades educativas con la tecnología, pero me pareció interesante contar esta iniciativa española llamada Chiara.