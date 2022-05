Quiso guardar la moto en una comisaría y se la secuestraron

Un motociclista no se animaba a transitar de noche. Pero descubrieron múltiples irregularidades sobre la unidad.

Estacion Plus Crespo

El curioso hecho ocurrió en Colonia Avellaneda, poco antes de la medianoche.

Según se confirmó a FM Estación Plus Crespo, a las 23:50 se este viernes, se hizo presente en Comisaría Colonia Avellaneda un ciudadano de 35 años de edad, quien les manifestó que era de La Picada y que no se animaba a viajar de noche en la ruta y en moto.

Se conducía en una moto Guerrero GMX 150 cc, color amarilla, sin dominio colocado. El muchacho solicitó si podía dejar el birrodado en la dependencia.

Al pedirle la documentación, surgieron los inconvenientes: no poseía carnet, tarjeta verde ni seguro, por lo que se le realizaron las actas de retención. Pero sumado a ello, al chequear el número de cuadro, desde la Sala 911 informaron que no estaba empadronada. Se constató también que los tres últimos números del motor no estaban visibles, los que podrían estar adulterados.

En comunicación con la Fiscalía en Turno de Atención Primaria, se dispuso el secuestro del motovehículo y la correcta identificación del conductor, quedando supeditado a la causa.