Thelma Fardin denunciará a Juan Darthes ante la ONU

Thelma Fardin reveló en Sobredosis de TV que prepara una presentación ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, acompañada por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, para que avance la denuncia por violación contra el actor Juan Darthés.

"Vamos a presentarnos ante la ONU, en Ginebra, con la asociación de Estela de Carlotto, que se ocupa de que se cumplan los derechos del niño, para reclamar que se haga justicia, porque estamos hablando de la integridad sexual de una niña, porque en ese momento yo era una niña", relató Fardin ante Jorge Rial por C5N.

"A pesar de que la solución es hablar, ponerlo en palabras, lamentablemente me toca decir que el recorrido judicial es una tortura, es muy poco reparador. No lo es ni en la Argentina, ni en Brasil, donde me toca atravesar el proceso judicial porque él se profugó a ese país", agregó.

Por otra parte, Fardin reconoció que, a partir de la denuncia que presentó contra Darthés en Nicaragua en 2018, se le cerraron puertas en lo laboral.

"Decir que estoy en una lista negra por ahí es muy fuerte, pero sí sé de primera mano que mi nombre conlleva a una serie de cosas que hace que para mí no sea tan fácil acceder al mercado laboral como lo era antes de animarme a hacer mi denuncia", explicó.