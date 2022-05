La Policía apuntó a la "impericia e imprudencia" como principal causal de siniestos

Estacion Plus Crespo

En el último tiempo se advierte una tendencia creciente de intervenciones policiales ligadas a colisiones, a lo largo y ancho de toda la jurisdicción de la dependencia local. Analizando esa situación, el Jefe de Comisaría Crespo, Crio. Ppal. Maximiliano Alva, expresó a FM Estación Plus Crespo: "En otras etapas, la incidencia de siniestros viales en el marco de actuaciones o presencias, se profundizaba más los fines de semana. Desde hace un par de semanas, se incrementan en días hábiles e incluso con la participación de vehículos de gran porte. El grado de peligrosidad que representan para la integridad física de los propios partícipes y de terceros, nos llevan a intensificar los operativos, tanto en la ciudad como en las rutas que circundan a nuestra jurisdicción. Los estamos realizando en forma permanente, pero la tendencia nos indica que debemos incrementarlos en cantidad y duración".

Tras comunicar la decisión, el funcionario policial afirmó: "Es importante respetar las tareas que se hacen en el lugar cuando ocurre un impacto vehicular, sobre todo las pericias que practica el personal de la División Accidentología Vial de la Dirección Criminalística, porque en definitiva son los que determinan las causas de un suceso de esta índole. Pero por estadísticas propias de nuestra Policía de Entre Ríos, sabemos que en su mayoría es por razones humanas. El gran porcetaje de los siniestros que hemos tenido, es por impericia o imprudencia. Es muy bajo el porcentaje atribuible a cuestiones mecánicas".

Asimismo, identificó la ingesta de bebidas alcohólicas y la acción de conducción, como un factor de riesgo presente a nivel local y sobre los cuales no cesarán las intervenciones: "Los controles de alcoholemia -como los que se vienen haciendo estos fines de semanas atrás-, se intensificarán aún más, porque se advierte el consumo problemático de alcohol como un factora reducir. Es importante que la actitud nazca de quien sube a conducir un vehículo, pero si así no ocurre, estaremos tomando las medidas que estén a nuestro alcance".

En la búsqueda de lograr que se corrijan determinados hábitos de manejo, las autoridades del orden aprovechan el contecto que permite la instancia de un operativo de control, para dar recomendaciones. Acerca de la recepción que perciben los efectivos, el Jefe de Comisaría Crespo señaló: "No es la mejor recepción, sobre todo por parte de aquel conductor que ya antes de ser detenida su marcha, sabe que viene cometiendo una falta o que carence de la documentación exigible. Muchas veces protagonizan maniobras, en forma previa a los operativos, por señalar algunas de las reacciones habituales. Cuando se identifica a la persona que conduce con algún tipo de irregularidad, la primera actitud no es la mejor. Llamamos a la empatía, porque siempre se hace dentro del marco de las leyes, que nos facultan para ello. En los operativos estamos acostumbrados a enfrentarnos a devoluciones inapropiadas, pero seguiremos cumpliendo con nuestro deber público. A veces no se dimensiona que el mal accionar mientras se conduce, la imprudencia o impericia de uno, afecta a terceros y debemos velar también por quienes se desplazan en las rutas o las calles de la ciudad en forma responsable".

Alva apeló a la concientización social y en tal sentido, acotó: "Estamos tratando de llamar a la reflexión a los conductores de vehículos, puntualmente en lo que refiere a respetar señales de tránsito y disminuir la velocidad. Invitamos a que modifiquemos los comportamientos que atentan contra las leyes vigentes, porque las consecuencias son de público conocimiento".