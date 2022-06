Instagram suma el Control de Contenido Sensible a todas sus secciones

Hasta el momento la función solo estaba habilitado para el apartado "Explorar". A partir de ahora se expandirá para mejorar la experiencia de los usuarios. Se podrán elegir 3 configuraciones respecto al contenido sensible: más, menos o estándar.

Instagram anunció que se implementó la función de Control de Contenido Sensible en todas las secciones en las que la plataforma hace recomendaciones a los usuarios, más puntualmente en “Buscar” y en los “Reels”.

La empresa ya había lanzado la herramienta de Control de Contenido Sensible pero limitado al apartado “Explorar”. Esto permite al usuario decidir cuánto contenido sensible se muestra. La novedad es que ahora la compañía anunció que la función se expandirá a otras secciones de la red social en las que esta hace recomendaciones, como son “Buscar”, “Reels”, “Cuentas que podrías seguir”, páginas de “hashtags” y las recomendaciones en el feed.

Según comunicó en una publicación en su blog, esta extensión de la función de control de contenido sensible llegará a estos apartados en las próximas semanas y estará disponible para todos los usuarios de la plataforma. ¿Cómo ver tu configuración de "Control de Contenido Sensible”? Entrar a tu perfil.

Tocar el menú de configuración en la esquina superior derecha.

en la esquina superior derecha. Hacer clic la opción "Cuenta" .

. Seleccionar la opción "Control de contenido delicado" .

. Elegir cuánto contenido de este tipo querés ver. La opciones disponibles son "Más", "Estándar" y "Menos". La primera de las opciones de configuración, "Más", permite ver más contenidos y cuentas consideradas sensibles y no está disponible para menores de 18 años. La segunda, “Estándar” es equivalente a mantener la configuración que trae Instagram por defecto y evita que los usuarios vean algunos contenidos delicados o cuentas que presenten, por ejemplo, publicaciones sexualmente sugerentes o violentas. La opción “Menos” restringe vídeos e imágenes que pueden aparecer en la red social. Finalmente, desde la red social aclararon que estas preferencias se pueden modificar en cualquier momento e indicaron que ofrece otras herramientas con el mismo objetivo y que se complementan con la anunciada. Entre ellas, el control de comentarios, las restricciones, los bloqueos de cuentas o la opción de silenciar contactos en la red social.

ámbito