Bullrich habló sobre 2023, las internas de Juntos por el Cambio y su relación con Larreta

Patricia Bullrich se encuentra en la provincia de Mendoza, desde donde hizo una exposición en el Instituto Universitario de Seguridad Pública, en la inauguración de una Diplomatura en Perspectiva de Género que la tiene como protagonista.

Luego del acto de rigor, la exministra de Seguridad dialogó con los medios, entre los cuales estuvo Noticias Argentinas: se refirió en principio sobre los planes de Juntos por el Cambio de cara a 2023: “Yo creo que en este momento nosotros todos estamos dándole a Juntos por el Cambio una impronta muy fuerte de debate de cuáles son las ideas y políticas concretas que vamos a llevar adelante si la gente nos elige en la próxima gestión”.

Acto seguido, puso en valor a la UCR, en el contexto de una nueva colición que supere lo que fue 2015: “Ya no hay que hacer como hicimos en 2015 donde un partido gobernaba y el otro partido quedaba como apoyo. Tiene que ser una verdadera coalición, y ese concepto implica eso implica que todos los que se comprometan , todos participen en la política que se lleva adelante, y eso es muy importante, es un cambio y poner más fuerza en el gobierno no que algunos de los aliados se enteren por los medios la política que tome el gobierno. Eso implica que es una coalición de gobierno y no solo una coalición electoral”.

Bullrich no ahorró elogios a los gobiernos de Rodolfo Suarez y, antes, de Alfredo Cornejo: “Nosotros hemos mirado siempre con mucha dedicación la política que ha llevado adelante el Gobierno de Mendoza, en institucionalidad, en seguridad. Mendoza ha hecho cosas que en otros lados no se han hecho, por ejemplo tratamiento de piquetes, el Código Procesal, lucha contra el narcotráfico, ha sido vanguardia en el tema de seguridad, en el manejo presupuestario llevando a la provincia a no tener déficit, a pesar de haber recibido la provincia con déficit enorme. Entonces quien sabe gobernar una provincia compleja, que ha tenido muchas desigualdades, porque ha estado rodeado de provincias que ha tenido regímenes especiales y Mendoza tuvo que defenderse en esa situación demuestra que hay capacidad de gestión, esa capacidad de gestión queremos tenerla en el gobierno".

En otro orden de cosas, la exministra fue consultada por el papel del diputado nacional del PRO Omar De Marchi, que desde hace algunos días es el coordinador nacional de Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño y posible candidato a presidente: “Como presidenta del PRO respeto al presidente del PRO que es Álvaro Martínez. Acá hay mucha gente que me está acompañando. De Marchi es diputado, y como diputado trabajan en equipo en el bloque y otra cosa son los equipos que están armando. Omar tomó una decisión rara, pero la tomo, es su decisión no la voy a cuestionar. Él tendrá que ver la relación que tendrá con los mendocinos a partir de esa decisión”.

Luego volvió a referirse a lo que será su programa de gobierno de cara al año entrante: “Hay cuatro puntos que Argentina tiene que trabajar. El primero es salir de la crisis económica y la inflación, la inflación es el peor problema que tenemos en el país. Es producto de la emisión desmesurada, de un gasto público que se sostiene más, de la necesidad de que a nivel nacional provincial y municipal nos ordenemos y tengamos racionalidad en el gasto. Es necesario no tener déficit. Es necesario tener un banco central independiente. Y estamos pensando medidas novedosas como el bimonetarismo, que ya en Argentina se da, porque cualquier persona que compra una casa, la compra en dólares".

La referente del PRO no dejó de mencionar la siempre espinosa cuestión del federalismo: “Mirar el país no desde Buenos Aires, sino desde cada provincia. Llamar al Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior. Necesitamos vender nuestros productos. Le estamos pidiendo al gobierno que arranque con el gasoducto y lo termine. En educación tenemos que hacer una educación 5.0.

Finalmente, habló sobre la polémica sobre la portación de armas, impulsada por Javier Milei: “Nosotros vamos a seguir con el régimen que tiene Argentina, sobre la portación de armas. Muy estricto, para tener un arma hay que pasar muchos controles. Tenemos que ir por las armas que tienen los delincuentes. Vamos a hacer una verdadera razzia en todo el país, tenemos que desarmar a los criminales, esa va a ser nuestra política”.

NA