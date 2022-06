Lenguaje inclusivo: la RAE aseguró que es la sociedad la que decide cómo evoluciona su lengua

Santiago Muñoz Machado, el director de la Real Academia Española (RAE), estuvo presente en Uruguay donde le consultaron acerca del uso del lenguaje inclusivo y señaló que “son los hablantes quienes deciden cómo evoluciona su lengua”.

El director de la RAE explicó que actualmente el lenguaje inclusivo no es incorporado en sus diccionarios porque la institución no considera que sea muy utilizado entre los hispanohablantes. “Nosotros constatamos qué clase de castellano es el que se está utilizando por la sociedad en un momento determinado y con estos criterios podemos concluir que ‘les niñes’ no se utiliza o se utiliza muy poco en la práctica”

Además, señaló que es posible que en otro contexto social hablar con la letra E como un genérico sea posible. “Si hay colectivos que quieren emplearlo o les parece preferente por razones de cualquier clase, son libres de tratar de imponerlo”, dijo y agregó: “Si alguien quiere implantarlo y lo consigue, lo felicitaremos en el futuro y habrá que cambiar nuestras reglas para incorporarlo”

Con respecto al lenguaje inclusivo, lo clasificó como un debate político y no lingüístico porque “busca hacer más visible la desigualdad de la mujer”. “Lo que comúnmente se ha dado en llamar lenguaje inclusivo es un conjunto de estrategias que tienen por objeto evitar el uso genérico del masculino, mecanismo firmemente asentado en la lengua, y que no supone discriminación sexista alguna”, comentó.

Por otra parte, Muñoz Machado admitió que la RAE “siempre va un poco por detrás de la ciudadanía”. Sin embargo también aseguró que “la reivindicación de igualdad de la mujer es de las más justas y más evidentemente necesarias en nuestros tiempos”. Finalmente aclaró que “el lenguaje no tiene la culpa de la desigualdad de la mujer”.