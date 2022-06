Frío intenso y probabilidad de lluvia para el comienzo de semana

Estacion Plus Crespo

La inestabilidad se daría a partir de la tarde-noche de este lunes, tras una jornada muy fría. El Servicio Meteorológico Nacional informó que se esperan temperaturas que oscilarán entre 7º y 15º para el primer día hábil de la semana.

Acerca de la chance de caída de aguanieve, el meteorólogo Alejandro Gómez aclaró a El Once que “esta inestabilidad no es típica de nuestra zona” y deberían darse algunos factores, que en parte se han producido, con lo cual la posibilidad aún no se ha descartado totalmente.

La inestabilidad continuaría a lo largo de todo el martes, con una temperatura que oscilará entre los 8º de mínima y 16º de máxima.

El tiempo mejoraría a partir del miércoles. El cielo se presentaría algo nublado, con mínimas de 7º y máxima de 18º.

Los siguientes dos días estarán nublados, pero sin probabilidad de lluvias. Las temperaturas rondarán entre los 6º y 16º.