Atento River: Luis Suárez recibió una jugosa propuesta para jugar en la MLS

La novela del mercado de pases, sin dudas, es el posible arribo del delantero Luis Suárez a River, y tras un nuevo capítulo que se sumó este domingo con la oferta de Los Ángeles FC, la incertidumbre crece y la realidad indica que el uruguayo aún no ha tomado una decisión sobre su futuro.

El rumor de que el "pistolero" ya había arreglado su llegada a la entidad de Núñez, tomó mucha fuerzas en las últimas horas, sin embargo, una propuesta por parte del equipo que milita en la MLS -que ya arregló el fichaje de Gareth Bale-, se sumó a la puja por contar con los servicios del futbolista de 35 años.

Pese a esta oferta, desde River mantienen cautela, ya que la liga estadounidense no tendría la exigencia que desea Suárez para llegar en forma al Mundial de Qatar 2022 y apuestan a que el atacante tome la decisión final luego del primer partido del Millonario por los octavos de final de la Copa Libertadores 2022 ya que también cuenta con la posibilidad de retornar al Barcelona de España.

Ante este panorama, son tres las condiciones que tendían que darse para que el uruguayo firme con River: la primera es que no acepte la oferta de Los Ángeles Fc, la segunda es que no aparezca ningún equipo europeo de renombre en estos días que continúa con sus vacaciones en Ibiza, y por último es que el equipo Culé se baje de la pelea. ¿Difícil?, si. ¿Imposible? no.

A esta altura, lo único concreto y que le da alivio al equipo Millonario es que Ajax de Países Bajos decidió desistir de contratar al delantero y esto genera un competidor menos.

El horizonte si parece más complejo ya que a nivel deportivo debería competir mano a mano con Barcelona, aunque por ahora desde la entidad catalana mantienen las gestiones supeditada a lo que suceda con Robert Lewandowski, quien quiere dejar Bayern Múnich y Joan Laporta está en plenas negociaciones para intentar sumarlo en este mercado de pases.





Noticias Argentinas