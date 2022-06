Confirmaron que el camionero murió por una pedrada: analizan una piedra encontrada en el lugar

El fiscal de Trenque Lauquen Fabio Arcomano, que está a cargo de la investigación por el asesinato del camionero Guillermo Jara, confirmó en las últimas horas que el hombre murió por el piedrazo que recibió, mientras se analizaba una piedra encontrada en el lugar del hecho.

"Hasta el momento, esta confirmado que la muerte se produce por el shock traumático de una piedra que le fue arrojada al cráneo. No fue como consecuencia de un impacto del vehículo. El fallecido solo tiene una lesión mínima del impacto del pecho contra el volante", señaló el fiscal Arcomano.

En declaraciones radiales, el fiscal calificó el hecho como "una decisión de dos o tres imbéciles" y considera que no existió la participación de más personas.

"Se podría analizar si hubo un autor intelectual, pero a mí me parece que fue una decisión de dos o tres imbéciles que toman esa decisión como una forma de hacerle una venganza contra una personas que no quiso detenerse ante el piquete", sostuvo.

Y agregó: "en principio no advierto la intervención de otras personas más allá de las tres personas que están aprendidas. Toda la prueba que tengo hasta el momento me lleva a esa conclusión".

Este miércoles, investigadores que recorrían la zona encontraron en el lugar del hecho una piedra que sería la que usaron los atacantes de Jara y con la que le habrían causado la muerte. Ahora, esa piedra será peritada para determinar si es o no la que le quitó la vida al camionero de 45 años.

En diálogo con AM 550, Miguel Jara, hermano de la víctima, aseguró: "Ellos (los camioneros) tenían problemas, pero venían a cargar a Capital para conseguir gasoil. Si no tenían gasoil no salían".

Y agregó: "Para mí le dijeron del piquete que espere una hora y, cuando fue a reclamar, él decidió pasar, pero eso no justifica que hayan salido con tres vehículos a cazarlo". Con la voz cortada, Miguel aseguró que "lo que lo mató fue, sin lugar a dudas, el piedrazo en la cabeza".





Noticias Argentinas