Equino desnutrido y deshidratado cayó a un pozo: el peor final 

Un grave episodio movilizó a reparticiones policiales, que pudieron poner a resguardo a un caballo, víctima de una penosa y compleja situación, que ameritó la instrucción de actuaciones por infracción a la Ley 14.346, que pena el maltrato animal.

El hecho ocurrió en el atardecer del martes, en Calle Gobernador Eduardo Tibiletti y Ovidio Lagos, de la capital provincial. Consultado sobre el hecho, el Jefe de la Brigada de Delitos Rurales, Crio. Leandro Peralta, precisó a FM Estación Plus Crespo: "Fuimos convocados por la Division 911 y Comisaría 15, a raíz de un equino -que por causas a determinar- había caído a un pozo de 3 metros de profundidad y por un orificio no mayor a 60 cm de diámetro, permaneciendo alli estimativamente durante 4 horas. Con la valiosa colaboración de Bomberos Zapadores se concretó la extracción del animal, pero el semoviente permanecía tirado, sin poder incorporarse, no sólo por las lesiones evidentes, sino también dado el agravamiento de hallarse desnutrido y deshidratado, lo que fue cuestionado por los vecinos".

La investigación penal tendrá que determinar la responsabilidad de quienes resulten como el o los poseedores del animal, que están identificados y se encuentran ligados al proceso; habida cuenta que todo indicaría que pese a las pésimas condiciones de salud que presentaba, una persona se encontraba cabalgando el animal cuando se produjo su caída al pozo.

El ejemplar fue examinado por el veterinario de la repartición. "Se determinó que se trataba de un equino de 3 años de edad aproximadamente, pelaje zaino", apuntó Peralta y agregó: "Fue secuestrado y trasladado a la ONG Mi Reino por un Caballo, quienes se constituyeron en depositario judicial, además de brindarle todos los cuidados inminentes y la atención sanitaria que requería en ese momento. Con el correr de las horas, se conformó un equipo de profesionales que evaluaron al equino, con el objeto de adoptar o articular el mejor tratamiento, dado que se diagnosticó una grave lesión en la columna vertebral, producto de lo cual no respondía a estímulos en sus miembros delanteros y traseros. Si bien desde su llegada a la Fundación, hicieron los máximos esfuerzos por propiciarle una mejoría al semoviente, lamentablemente falleció en la tarde de este miércoles".

El Jefe de Brigada indicó que "desde la primera intervención se puso en conocimiento de la situación a la Unidad Fiscal de Atención Primaria, quien ordenó la instrucción del correspondiente legajo"; mientras que al respecto sostuvo: "Se hicieron una serie de averiguaciones y se llegó a individualizar a el o los propietarios, cuyos datos filiatorios fueron puestos a disposición de la justicia".