Alberto Fernández está reunido con Sergio Massa por el reemplazo de Martín Guzmán

El presidente Alberto Fernández recibirá este domingo al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. El encuentro se dará después de la renuncia del ministro de Economía, Martín Guzmán. El encuentro tendrá lugar en la Quinta de Olivos, en medio de los rumores por quién será el sucesor en el Palacio de Hacienda. Se espera el arribo de otro importante funcionario del Gabinete nacional, para dar curso a las definiciones de Gobierno.

Tal como adelantó Cecilia Camarano, Alberto Fernández se reunirá con Sergio Massa en Olivos. En las últimas horas se mencionó al presidente de la Cámara baja como posible ministro, en el cambio de piezas que generó la salida de Guzmán.

Ayer, el mandatario se reunió con un grupo de funcionarios en la quinta de Olivos, entre los cuales no estuvo Massa. De todas formas se prevé que los encuentros continúen este domingo, en horas decisivas, para definir al nuevo gabinete económico. Se especula con la inminente llegada del presidente de la Cámara de Diputados al Gabinete nacional.

Se estima que el encuentro entre Fernández y Massa en la Quinta de Olivos será cerca del mediodía, señalaron fuentes del gobierno. En paralelo, el Presidente mantendrá una serie de reuniones y conversaciones con el grupo de funcionarios más cercanos, entre ellos el canciller Santiago Cafiero y la secretaria Legal y Técnica de Presidencia, Vilma Ibarra, entre otros, consignó Ámbito.

Horas de definición para elegir al reemplazante de Martín Guzmán

La renuncia de Martín Guzmán como ministro de Economía desató una nueva crisis en el Gobierno. Son horas de definiciones para el presidente Alberto Fernández quien perdió ahora al que fue su principal funcionario desde que asumió el cargo. Deberá definir quién será el nuevo ministro de Economía. Suenan para esa silla caliente Emanuel Álvarez Agis, Marco Lavagna y Augusto Costa.

Hasta el momento, se conoce que Agis desistió de ocupar el cargo. En las últimas entrevistas, si bien no descartó volver a la función pública, si manifestó profundas críticas a la coalición de gobierno, quizás una de las razones por las cuales su nombre está descartado por el momento.

En cuanto a Marco Lavagna, todavía no hay una definición al respecto. Augusto Costa, actual Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica en la Provincia de Buenos Aires no ocupará el cargo. No se descartan otros nombres. Incluso gira Sergio Massa como posibilidad.

Este mediodía, según confirmó Ámbito, el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa se reunirá con Alberto Fernández. Quizás, el nombre salga finalmente de esa reunión.

Otra de las candidatas es Silvina Batakis quien ocupó el cargo de Ministra de Economía de la Provincia de Buenos Aires entre 2011 y 2015. Vale recordar que Batakis iba a ser quien ocupara el rol de Ministra de Economía en caso de que hubiera ganado Daniel Scioli en las Elecciones Presidenciales de 2015. Su nombre, en el marco de tensiones políticas, sin diferencias con el ala "dura" del kirchnerismo y capaz de relajar las tensiones políticas, es el que más resuena con fuerza.