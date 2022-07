Concordia: exhumaron a una bebé y hallaron solo un fémur

Familiares de una bebé no hallaron ni el cuerpo ni el ataúd, sólo un fémur de adulto. Autoridades del cementerio municipal de Concordia no dieron explicaciones

Familiares de una beba sepultada en el Cementerio Municipal de Concordia concurrieron al lugar la mañana de este martes para realizar la exhumación del cuerpo, tras cumplirse tres años de su fallecimiento. Luego de la excavación que realizaron los empleados del lugar, descubrieron que no estaba ni el cuerpo ni el ataúd de la beba, sino que había, dentro de una bolsa, el fémur de una pierna humana perteneciente a un adulto.

"En el día de hoy llegamos al cementerio a las 7 de la mañana con unos familiares y la mamá de la nena a exhumar el cuerpito, que hace tres años que falleció. Tenía tres días de nacida al fallecer, porque nació prematura. Cuando los empleados municipales empezaron a cavar la fosa encontraron una bolsa con una pierna humana. Siguieron cavando y no encontraron nada. No está el cajón, no está la beba. A la beba no se la encuentra por ningún lado, el cajón desapareció. Desde el día que falleció la nena ella tiene su placa, tiene todo. Quiere decir que todo este tiempo los familiares vinimos a llorar y a traerle flores a una pierna de un humano que no sabemos ni quien es ", expresó Verónica Lescano, tía de la beba en diálogo con LT 15.

Los familiares recalcaron que, pese a seguir excavando, no se encontraron rastros del cuerpo de la beba ni de su ataúd y comentaron que, al revelarse esta situación, tienen la duda de que esta situación se esté dando desde el día del entierro. Además, existiría también la documentación de que en el mismo lugar se encontraría la sepultura de otra persona. "No hay explicación. La bebé fue sepultada en el Lote 4, sepultura 1. Nosotros tenemos todos los papeles y nos toman de ignorantes, nos preguntan si cumplimentamos con todos los requisitos. ¿Cómo no vamos a tener los papeles? ¿Qué pasó con el cuerpo de mi sobrina? Es ilógico, es terrible lo que está pasando. Encima, no querían que filmemos el momento en que sacaron el fémur. Acá nadie se hace responsable de nada. En el cajoncito de mi sobrina había peluches, juguetes que son para nosotros fáciles de identificar, queremos que busquen el cuerpo de nuestra sobrina", aseguró muy conmocionada.

Denuncia

En el transcurso de la mañana la familia no tuvo respuesta por parte de las autoridades del cementerio municipal. Según se informó, los familiares realizarán la denuncia correspondiente pues aseguran que “además de tratarse de una falta de respeto, se trata de una situación totalmente ilegal”.