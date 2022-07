Policía debe ir ocho veces por día a controlar prisión domiciliaria

Al acusado por torturas, le habían dado domiciliaria con tobillera, pero ante la carencia de dispositivos la policía deberá controlar que no se fugue.

La defensa del exfutbolista acusado de instigar torturas a un preso, Martín Alejandro Muñoz, cuestionó que no le otorguen la prisión domiciliaria por la falta de tobilleras electrónicas, tal como se había dispuesto la semana pasada, ya que no es un problema del imputado, sino del Estado que debe garantizar la disponibilidad de dispositivos para el cumplimiento de las medidas cautelares ordenadas por la Justicia. Por ello, ayer se concedió que el hombre que ha sido condenado por narcotráfico sea trasladado desde la Unidad Penal 3 de Concordia hacia su casa, sin tobillera, para cumplir con la prisión preventiva domiciliaria. Y para asegurar que no se escape, se ordenó que la Policía deberá ir ocho veces por día a la vivienda.

La causa en la que se resolvió ayer esta medida es la que investiga las torturas aplicadas a un preso por parte de un agente penitenciario, por orden de Muñoz. A los imputados Muñoz y Federico Alejandro Saldivia, efectivo de la cárcel de Concordia, les morigeraron las medidas cautelares.

El fiscal José Arias los imputa por el delito de torturas: Muñoz en calidad de instigador y Saldivia como autor material. Fue luego del asesinato de un hijo de Muñoz, cuando el acusado le encargó al penitenciario que torture al detenido, como venganza por el crimen.

El juez de Garantías Germán Dri le otorgó la libertad con medidas de coerción a Saldivia, en tanto que a Múñoz le atenuó la prisión preventiva de efectiva a domiciliaria, por 45 días y monitoreado por tobillera electrónica teniendo en cuenta los riesgos procesales de fuga o amenaza a testigos.

Pero pasó una semana y el imputado seguía alojado en el penal. Por esto, sus defensores Brenda Vittori y Pablo Moyano Ilundain pidieron una nueva audiencia para presentar su reclamo. La misma se realizó ayer, donde los abogados plantearon que no puede Muñoz pagar con su libertad en la cárcel la carencia de dispositivos por parte del Estado provincial.

La Fiscalía se opuso al pedido de los defensores. Arias dijo que sin tobillera electrónica, se pone en peligro el trámite de la causa, teniendo en cuenta que Muñoz podría evadirse fácilmente para fugarse o para entorpecer la investigación.

Luego de pasar a un cuarto intermedio y poco antes del mediodía, el juez dio a conocer la resolución, en la cual hizo lugar al pedido de la defensa, pero con una particular condición para garantizar que no se produzcan los peligros advertidos por el fiscal.

En el primer punto de la resolución a la que accedió UNO, Dri dejó sin efecto la colocación de tobillera electrónica, y en el segundo dispuso “al menos ocho controles saltuarios diarios y aleatorios por parte de la comisaría de la jurisdicción en el domicilio en el cual el imputado cumplirá la prisión preventiva”.

De este modo, Muñoz fue trasladado a su vivienda de calle La Pampa al 800 de Concordia. El oficio llegaría a la comisaría segunda de la Jefatura Departamental.

No es la primera ni única vez que un defensor realiza un planteo como el sucedido en este caso. Algunos presos, a veces esperan a que se desocupe una tobillera, y otras sus representantes cuestionan que la medida cautelar se otorgue igual sin la tobillera.

En abril, la provincia rubricó un convenio con el Ministerio de Justicia de la Nación, para obtener otras 200 tobilleras electrónicas. A mediados de junio, autoridades del Poder Ejecutivo (la ministra de Gobierno Rosario Romero y el jefe de la Policía Gustavo Maslein) se reunieron con los integrantes de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (Claudia Mizawak, Miguel Ángel Giorgio y Daniel Omar Carubia), donde se informó a los jueces que “fue requerida a la Nación la adquisición de otros 25 dispositivos más”.

Mientras tanto, siguen faltando tobilleras en razón de las medidas judiciales que se van disponiendo desde la Justicia.