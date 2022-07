Fabio Schneider: "Pido la renuncia de toda la cúpula del Distrito 3" de Federación Agraria Argentina

El productor de Colonia Merou, Fabio Schneider, tuvo una mirada crítica para con la realidad del sector y en el marco de la caravana y banderazo desarrollado, afirmó: "Estamos como un barco sin timón, en medio de la tormenta. El plan que tiene la actual política es claro hacia dónde va. El problema es que el resto de los marineros -que somos todos los argentinos y la dirigencia-, no toman ese timón para corregir la dirección y vamos al choque inminente con el iceberg".

Puntualizando su descontento con la dirigencia gremial, el ruralista aseveró a FM Estación Plus Crespo: "Pido la renuncia de toda la cúpula del Distrito 3, porque están desgastados, funcionales al poder político y hay pruebas que lo demuestran. No han conseguido nada y cuando algunas voces disidentes se levantan, la sacan de los grupos, con una actitud totalitarista, totalmente fuera de lo que es la democracia. Prejuzgan a una persona por intereses políticos. No les interesa el sector agropecuario".

Schneider sostuvo que no es una intención individual, "el apoyo está, pero nadie quiere jugarse abiertamente", lamentó.

En esa línea de pensamiento, se refirió a cuestiones que le preocupan y motivarían su pedido: "Conozco de filiales que no tienen socios hace 10 años, pero figuran como filiales, al sólo efecto de participar de las asambleas y votar en nombre de una filial, que no existe. Así hay un montón de irregularidades. La gente se cansa y deja las instituciones. Si uno mira lo que éramos hace 10 años y hoy, se sorprende de los pocos que somos, pero no es casualidad, hay motivos".

"Nunca hubo diálogo. Lo hemos pedido más de una vez, poder sentarnos los actores y aclarar las cosas, pero no se pudo", relató el tambero, al dar cuenta que buscó un acercamiento para disuadir diferencias.

Las posturas encontradas no son recientes ni secretas, según comentó Fabio Schneider: "En la última Asamblea presencial, que estuvo el flamante jefe de Gabinete del Ministerio de Agricultura, Jorge Ruíz, me trató de ruso de m..., me insultó de arriba a abajo y a otros federados más; porque decíamos que él era un ñoqui bien pago. No puede estar con una institución agropecuaria y estar en el Estado, que pida licencia, como hizo (Alfredo) De Angeli. El mellizo cuando fue a la política, pidió licencia. Sigue siendo socio activo, pero no vota, para no mezclar las cosas. Es lo mínimo que deberían hacer los que están en esa situación".