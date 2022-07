Cometen estafa ofreciendo inmuebles que no están en alquiler

Al menos una tentativa y un hecho consumado, llegaron a conocimiento de un corredor inmobiliario de Crespo, quien posee en venta departamentos a estrenar, de un fideicomiso. Sin embargo, una persona por el momento desconocida, aprovechando la alta demanda habitacional existente en la zona, ofreció en alquiler el inmueble, requiriendo señas.

El profesional, Augusto Bolig, reveló a FM Estación Plus Crespo: "En las primeras horas de la tarde del lunes, una persona se comunica conmigo, consultándome por información vinculada a la posibilidad de alquiler en un determinado edificio, a lo cual le respondo que no hay unidades disponibles para alquilar. En ese caso, me consultó si sabía de algún dueño que lo estuviera haciendo en forma directa, lo cual desconocía, pero me comprometí a averiguarle. En comunicación con el encargado del edificio, me confirma que no hay departamentos para alquilar, lo cual al hacerle saber a la persona interesada, me informa que alguien que invocaba ser propietario, le había solicitado un depósito -a modo de seña-, para reservarle la locación. Por sus manifestaciones, le urgía no perder la posibilidad, incluso pensaba señarlo sin verlo en forma presencial por el momento, pero me animé a recomendarle que no realizara ninguna transacción porque posiblemente estaba por ser estafada. Pocos minutos después, otra persona me llama, consultando por departamentos en el mismo edificio, pero en este caso ya había transferido dinero".

Acerca de cómo surgía el contacto con las potenciales víctimas, el corredor sostuvo que "quienes me contactaron, me expresaron que en una red social de ofrecimientos particulares de inmuebles, había una publicación que ofrecía departamentos, sin mencionar la calle ni barrio, con apenas una descripción de los ambientes que lo conformaban y pedí comunicarse por privado. Recién en el contacto directo con la persona interesada, le hacían llegar fotografías: la fachada de un edificio -tomada desde el interior de un vehículo-, y espacios interiores que en nada se corresponden con el inmueble fotografiado desde el exterior. En cuestión de una breve conversación, ya apuraban al interesado a señarlo".

Augusto Bolig instó a la ciudadanía a adoptar recaudos, para evitar sufrir un engaño económico y en tal sentido señaló: "Ante cualquier consulta se les hace saber todo la información del inmueble, de la documentación necesaria o a presentar para celebrar el contrato de alquiler, y luego con el interesado siempre se coordina un encuentro presencial, se exhibe el departamento o vivienda, nunca de una conversación inicial surge un pedido de depósito. Además, es importante que la gente recuerde que cuando trata con un profesional inmobiliario, hay una matrícula que lo avala, que respalda esa operación que está por concretar. Hay mucha demanda de alquiler, que supera el ofrecimiento de inmuebles y es en ese contexto apremiante que se aprovechan de la buena fe de los interesados".

La estafa

De acuerdo a la información recabada por este medio, una ciudadana de Seguí, reveló que a través de una red social se contactó con una mujer que dijo ser la madre del propietario. Seguidamente mantuvieron un diálogo telefónico, vía por la cual le requirieron $12.000 para reservarle el departamento.

El supuesto dueño le facilitó vías de depósito y así la víctima efectuó una transferencia.

Pocas horas después, la futura inquilina fue bloqueada de todas las redes por donde había mantenido el contacto, advirtiendo que se había tratado de una estafa, que ahora desanda el camino de la judicialización.