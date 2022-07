Colisión en la zona céntrica de Crespo

Estacion Plus Crespo

El servicio de emergencia y agentes de tránsito se movilizaron en horas de la mañana hasta ese punto céntrico. El conductor de una moto 150 c.c. que protagonizó el suceso vial, expresó a FM Estación Plus Crespo: "Venía circulando por calle Moreno, cuando dos autos que iban detrás se abren y me sobrepasan, golpeando uno de ellas a mi señora que iba de acompañante. Le colisionan la pierna y no llegamos a caer, pero por sus dolores, la trasladaron a Clínica Parque para revisación".

"Afortunadamente no sería de gravedad", anticipó el hombre.