Se separó y pretendió vender el auto de su ex pareja: investigación y secuestro

Un positivo procedimiento en la localidad de General Ramírez, concluyó una investigación que llevó algo más de un mes y medio. Lo que comenzó siendo una reacción en un contexto de ruptura de vínculo afectivo, terminó en un presunto delito, que ahora evalúa penar la justicia interviniente.

Supo FM Estación Plus Crespo, que en los primeros días del mes de junio de 2022, la Unidad Fiscal de Atención Primaria, a cargo de la Dra. Jimena Ballesteros, recibió una denuncia radicada por una joven -de unos 30 años de edad-, ante Comisaría Crespo, en la que ponía en conocimiento que su ex pareja, se había llevado consigo un automóvil que le pertenecía y que se encuentra registrado bajo su propiedad. Se trata de un Fiat Uno, del cual desconocía el lugar de guarda, por no saber el lugar de radicación de su ex pareja tras la separación.

Prontamente se iniciaron tareas investigativas por parte de la División Delitos Económicos, pudiendo presumirse que el joven -de unos 30 años-, se encontraba alquilando un domicilio en General Ramírez. A través de un trabajo conjunto, el personal de esa dependencia del departamento Diamante, llevó adelante minuciosas averiguaciones respecto de la sospecha, y tendiente a confirmar la posesión del rodado en cuestión.

A instancias de realizarse un rastrillaje en redes sociales, se constató que el joven buscado llegó a ofrecer el automóvil para la venta, a cambio de un motovehículo o muebles. Si bien hacía mención en sus publicaciones que la propietaria es su ex pareja, aseguraba que la transferencia se realizaría sin inconvenientes, anticipando la firma de la titular.

La División Delitos Económicos, a cargo de Javier González, desembarcó este viernes en General Ramírez y contando con la colaboración funcional de los efectivos locales, a cargo del Crio. Luis Arias, cumplimentaron el secuestro del automóvil interesado, conforme lo dispuso la justicia. El rodado fue hallado en un camino vecinal, encontrándose bajo el cuidado de un familiar del joven buscado, ya que el mismo se radicó recientemente en otra provincia.

La jornada concluye con la restitución del bien automotor a la ciudadana crespense, quien lo recibe en calidad de depositaria judicial.

El acusado se encuentra imputado por el supuesto delito de Estelionato en grado de Tentativa, tipificación que alude a cuando una persona vende, grava o arrienda bienes ajenos como si fuesen propios, y/o sin el consentimiento del propietario registral.