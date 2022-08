Crespo subcampeón provincial en juegos Evita

Estación Plus Crespo

Sub 17 subcampeona Juegos Evita

JUEGOS EVITA

La división Sub 17 de Crespo intervino, en representación de Paraná Campaña, en la fase provincial de los Juegos Deportivos Evita. La sede fue la localidad de San José, el 4 y 5 de agosto.

Las chicas fueron subcampeonas al perder en la final ante Echagüe -representó al departamento Paraná- (2-0). Previamente las crespenses vencieron a los combinados de: Federación (2-0), Concordia (2-0), Hernández –por Departamento Nogoyá- (2-0 en zona y 2-0 en cuartos) y Basavilbaso -Dep. Uruguay- (2-0 en semifinales).

El equipo estuvo constituido por: María Lía, Carolina Moreira, Irina Carrasco, Sofía Micheloud, Marilina Arn, Sabina Hock, Bianca Gieco y Valentina Nocera. DT: Mauro Holdstein. Asistente: Azul Holdstein.

Mientras que la categoría Sub 15 de Crespo representó a Paraná Campaña en la etapa provincial que se jugó en Colón el 4 y 5 de agosto. Fue victoria sobre Federación (2-0) y derrota ante los representativos de Diamante (2-0) y Paraná (2-0).

El plantel, dirigido por Lucrecia Ferrari, estuvo integrado por: Lourdes Regner, Juanita Viana, Sofía Sinner, Maite Lell, Pilar Figueroa, Evelyn Behr, Belén Müller, Eugenia Martínez, Selena Haberkorn y Sabrina Becker.

Sub 15 Juegos Evita

APV

La división Sub 12 de la EMC viajó el sábado 6 de agosto a Paraná. Superó a Don Bosco (2-0) y perdió ante Estudiantes (2-0). Lucrecia Ferrari contó con esta formación: Rocío Serfas, Micaela Salomón, María José Feder, Angelina Ulrich, Lucía Behr, Muriel Martínez, Siomara Bast, Selene Espinosa y Mía Schneider.

En la misma jornada la Sub 16 de la EMC le ganó a Estudiantes (2-0) y a Cerrito (2-0). El plantel estuvo conformado por: Eugenia Martínez, Valentina Nocera, Pilar Figueroa, Belén Müller, Evelyn Behr, Sabrina Becker, Bianca Gieco y Sofía Micheloud. DT: Mauro Holdstein. Asistente: Lucrecia Ferrari.

El domingo 7 de agosto fue el turno del plantel Sub 14, en cancha de Patronato. Fueron triunfos crespenses ante Rowing Celeste (2-0) y Estudiantes (2-1). La delegación estuvo integrada por: Maite Lell, Morena Ramírez, Trinidad Pérez, Lourdes Regner, Martina Olivo, Oriana Bering, Sofía Sinner, Emilia Seimandi, Kiara Ibarra y Diana Plem. DT: Lucrecia Ferrari. Asistente: Mauro Holdstein.