Christian Sancho: "Mi origen fue el abandono"

El reconocido actor argentino, contó su conmovedora historia de resiliencia a partir del abandono de su padre biológico, la crianza de su madre y su padre adoptivo: "No tengo otro padre que no sea Juan Sancho".

Quien protagonizó destacados personajes en exitosas novelas y hoy es la figura de "Sex", la obra que dirige José María Muscari, abrió su corazón en un programa de televisión y contó que le costó muchos años superar el abandono de su padre biológico y que sintió una herida "muy grave" y afirmó: "El abandono es lo peor que le puede suceder al ser humano. Es lo más triste e incierto porque uno se pregunta qué hice mal y la verdad que yo no hice nada".

"Lo que yo siempre agradecí es que mi mamá nunca me habló mal de él y nunca me dijo nada negativo. Yo perdoné a mi padre porque ella me enseñó a perdonar. Siempre me recalcó que hay que estar en paz", aseguró emocionado durante la entrevista en C5N.

Christian Sancho destacó que a partir de su familia supo lo que es el amor y construir un hogar, cuando su origen fue la separación y el abandono, de lo que se enteró cuando tenía 7 años: "Te da una madurez muy grande. Te hace un niño maduro".

En este contexto, el actor se refirió a su relación con la bailarina Celeste Muriega, a quien le propuso casamiento a solo seis meses de comenzar el noviazgo.

Tiempo antes, el galán había revelado sobre su padre: "Él cometió la torpeza de abandonarme de muy chico, habrá tenido sus motivos, sus miedos... Mi madre a los 17 años tomó la valentía de tenerme", y si bien llegó al mundo cuando sus padres eran adolescentes, tomando distintas actitudes, mostró su admiración por la valentía que su madre tuvo en aquel momento.

En cuanto al reencuentro con su padre hace pocos años, Christian contó que no fue premeditado por terceros; sino que surgió a través de un viaje. "Se dio porque yo casualmente iba a Miami, que él vive allá. Gente conocida nos contactó, viste que hoy por redes sociales es mucho más fácil", continuó su discurso y señaló que nunca tuvo rencor: "Yo le tengo mucho respeto, le agradezco haberme dado la vida, pero es una persona que no conozco tanto".

Sancho había viajado por ocio, para descansar junto con su familia y, a pesar de no tener malos sentimientos hacia su padre, mencionó que en el encuentro no sintió amor de hijo. "Tengo que ser un honesto, fue un abrazo de una persona que no conozco, pero había un cartelito que decía 'éste es tu papá biológico'". En la misma línea, el actor sumó: "No sentí el abrazo de un padre, de alguien que es entrañable en tu vida. Porque todo eso es mi papá Juan".

Dejando en claro su profundo sentimiento por su papá del corazón, afirmó: "Siempre fue una persona que me enseñó lo que es ser un hombre con todas las letras. Hablo de Juan, mi padre, no tengo otro", concluyó.