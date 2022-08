Foco ígneo afectó el living de una vivienda

Estación Plus Crespo

Promediando las 16:50 de este miércoles, dos autobombas y un cisterna de apoyo partió desde el cuartel local hasta una vivienda de calle Roque Saenz Peña casi Vieytes, tras el pedido de intervención.

Se precisó a FM Estación Plus Crespo que 11 bomberos arribaron a la casa, constatando que afortunadamente no había personas afectadas en el interior. De hecho, uno de los hijos de la familia fue quien llegó y al abrir descubrió la emergencia, alertando a su padre, que en ese horario tampoco se encontraba en la morada.

Se vió afectado el living, produciéndose la pérdida de elementos como un sofá, un televisor, y otros efectos propios de una sala de estar. La situación se centró en ese ambiente, aunque el humo se extendió en el resto de la unidad habitacional.

Desde la institución bomberil se indicó que "se desconoce el causal del foco ígneo", recordando que sólo Bomberos Zapadores realizan pericias, en los casos que así correspondiere. No obstante, se referenció que al llegar la primera dotación, un sillón estaba en llamas, no teniéndose datos de circunstancias previas, ya que no había moradores.