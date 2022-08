Mesa Enlace Entre Ríos: “Es discriminatorio que el gobierno provincial excluya al campo entrerriano y a otros sectores de incentivos fiscales”

Estación Plus Crespo

El reclamo de la mesa de enlace de Entre Ríos enviado a FM Estación Plus Crespo critica que “También se excluya a otros sectores importantes de nuestra economía, a emprendedores y a los jóvenes”.

“En el día de ayer el Gobierno de Entre Ríos anunció “aportes no reintegrables del Estado Provincial a las firmas industriales que incrementen la planta de empleados”. Según lo manifestado por el propio Gobierno, “el subsidio a las empresas industriales entrerrianas ira desde $ 23.000 a los $ 39.000 por cada empleo nuevo”. Es discriminatorio que el campo no haya sido incluido en dicho régimen”.

“Por otra parte, las entidades aquí firmantes rechazamos de plano cualquier tipo de proyecto de ley que busque modificar al alza las bases imponibles impositivas provinciales como los que se están debatiendo en la actualidad en el Congreso de la Nación (nuevo Pacto Fiscal)”.

“Los productores agropecuarios entrerrianos no resisten más aumentos impositivos ni tampoco ser discriminados ante medidas de gobierno no equitativas e injustas”, finaliza diciendo el texto enviado a Estación Plus Crespo.