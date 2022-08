Un artista reconstruirá el retrato de Justo José de Urquiza

Con el objetivo de revalorizar la historia entrerriana, el artista Ramiro Ghigliazza, quien creó Los Rostros de San Martín, realizará la reconstrucción del retrato del general Justo José de Urquiza en diferentes etapas de su vida.

Para llevar adelante esta obra el artista, que visitó el palacio entrerriano en busca de material, firmó un convenio con la presidenta de la Fundación Iapser, Mariel Ávila.

Tras el encuentro que se desarrolló en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) y del que participó el presidente del Instituto Autárquico del Seguro, Tomás Proske, Ghigliazza dijo que se trata de "un desafío enorme”.

El trabajo se realizará en base a daguerrotipos, pinturas de la época y testimonios de sus contemporáneos. Cotejando la información con historiadores. La ejecución se realizará al igual, con la misma técnica de José Francisco de San Martín, con ensamblaje de fotografías de personas reales de altísima calidad.

"Me han solicitado de la Fundación Iapser reconstruir nada más y nada menos que el retrato de Justo José de Urquiza. Así que una labor muy intensa va a ser", aseguró y dijo que esperan descubrirlo antes de noviembre.

Apuntó que es "un orgullo y una confianza enorme que me han dado y una responsabilidad también de poder reconstruir este trabajo del rostro de Justo José de Urquiza".

El artista se refirió a Urquiza y dijo: "A simple vista se ve una persona muy tenaz, que marcó la historia de los argentinos, y hay que intentar reflejar eso en el retrato, su personalidad y temperamento", y afirmó estar "muy contento de esta labor".

Explicó que, para el proceso de elaboración, "me han acercado a Roberto Romani, un historiador muy importante que sabe muchísimo de la vida de Justo José de Urquiza y me voy informando con otros historiadores también”.

Además, contó que, "he visitado el palacio San José hace unos días, hay mucho material e información por suerte, no como con otros retratos con los que no se tiene esa suerte. Hay daguerrotipos, pinturas muy calificadas y eso me va a permitir llegar más rápido a un buen trabajo".

La presidenta de la Fundación Iapser, Mariel Avila, explicó que la idea "surge por la necesidad de querer tener una obra de esa envergadura con nuestro general Justo José de Urquiza; y desde la Fundación, una de las premisas que tenemos es acercar la cultura, los artistas, a la sociedad y qué mejor hacerlo a través de algo innovador como fue la presentación del retrato de San Martín que tuvo gran recepción en dos ciudades importantes de la provincia como fueron Concordia y Paraná".

A partir de eso, "se nos ocurrió la idea desde la Fundación de acercar a la historia a través de algo concreto como los retratos en diferentes edades de Justo José de Urquiza, teniendo todo el valor agregado con el que contamos a través de la historia de entrerrianos que saben mucho sobre la vida de Urquiza, del Palacio San José, tan emblemático de nuestra provincia y de nuestro país”, indicó.

"A través de ese proyecto queremos visibilizar más la vida del General y acercarlo a los chicos para que el aprendizaje sea más cotidiano y más simple, además de ser una herramienta de trabajo para los docentes para que puedan acercar la historia a los chicos, con otros recursos que hoy las nuevas tecnologías y los artistas hacen que sean más vivibles y más sostenible para poder enseñar la historia", completó Ávila.

Sobre el convenio para la realización del trabajo, la presidenta de la Fundación comentó que es un acuerdo de un proyecto que un artista, en este caso Ramiro (Ghigliazza), nos presenta. "Tenemos todos las herramientas para poder llevarlo a cabo desde la Fundación y de todas las personas que tienen que ver con la historia en este caso de este personaje tan emblemático como es Urquiza en Entre Ríos", sostuvo.

"En ese camino estamos trabajando para que en noviembre podamos hacer esta presentación que seguramente será en el Palacio San José”, adelantó al tiempo que mencionó que unas de las consignas de la gestión de Gustavo Bordet, es “de poner en valor un lugar tan emblemático como es el Palacio San José para todos los entrerrianos y para el país. Y en convenio con Nación se está llevando a cabo”.

Por último, dijo que probablemente la obra “sea itinerante en toda la provincia y que seguramente en marzo estará en nuestro querido museo de Casa de Gobierno”.