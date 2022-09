Aguardan un informe clave en la investigación por la desaparición y muerte de María Victoria Loza

Estación Plus Crespo

María Victoria Loza captó la atención de toda la provincia, cuando en mayo de 2022, estuvo desaparecida durante 10 días de intensa búsqueda en General Racedo. El caso tuvo un triste desenlace, que en la esfera judicial se encuentra atravesando relevantes instancias.

En septiembre, la causa viene concentrando gran parte de la agenda de la justicia diamantina. Acerca de las instancias recientes, el abogado querellante, Dr. Nicolás Bronde, explicó a FM Estación Plus Crespo: "Ya se celebró la audiencia testimonial correspondiente al médico interviniente en el procedimiento de autopsia. Previamente, como representante de la familia, le acercamos a la Fiscal todas nuestras preguntas, de manera que ella las incorporó a las que tenía previstas desarrollar. Con este trabajo coordinado, se obtuvo un relato ordenado, que no generó resultados concluyentes, pero sí la palabra del profesional es muy importante".

El profesional reveló que existen altas expectativas sobre una acción pronta a desarrollarse: "Estamos a la espera de los resultados de las pruebas de laboratorio. Ese informe pericial aportará un panorama más amplio y es de suma trascendencia, por cuanto permitirá descartar hipótesis o abonar alguna en particular, dependiendo de la existencia o inexistencia que arroje de algún tipo de sustancia. Se le practicó a la mujer oportunamente y la Fiscalía ya lo ha pedido, por lo que está próximo a ser anexado al expediente", confirmó Bronde.

En cuanto a la posibilidad de sumar elementos de prueba a la causa, el profesional sostuvo: "Si hay algo relevante -como testimoniales, por ejemplo-, lo estaremos proponiendo. Pero actuamos de manera responsable, no es útil llevar testigos por llevar. Hay que ser cautos e incorporar elementos que sean relevantes".

"No podemos decir qué sucedio a lo largo de su búsqueda, porque no lo sabemos y quizás no obtengamos una cronología precisa y completa en ese sentido, pero sí estamos trabajando para poder responder -en lo que mayormente se pueda-, las incertidumbres que tiene la familia", dijo Bronde, aclarando que brega por expectativas ajustadas a las posibilidades del caso, sin perjuicio de los esfuerzos por emplear todas las herramientas judiciales necesarias.

Nicolás Bronde resaltó que "la Fiscalía de Diamante se encuentra trabajando activamente en el caso, en la forma y los alcances que su rol tiene previsto"; y enfocado en su participación, señaló: "Desde la querella, hacemos de nexo con la familia, para que puedan conocer en forma pormenorizada los movimientos que va teniendo el legajo judical. Los deudos de la señora Loza están al tanto de las instancias que se desarrollan y las que vendrán, me reúno con ellos para una explicación técnica de lo que son las resoluciones o providencias. Desde ese lugar, podemos aportar y peticionar, consensuando con la Fiscalía, cuando así lo entendemos conveniente para un mejor proveer. En términos generales, constituirse en querellante permite a las familias estar más al tanto del avance del expediente, porque por obvias razones de tiempo y dimensión, es imposible que una Fiscalía con el volumen de causas que maneja pueda estar informando el paso a paso a sus representados".