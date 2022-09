Bahillo aclaró que los productores no están incluidos en la resolución del BCRA

Los productores no están incluidos en la norma del Banco Central que impide el acceso al mercado de cambios para la compra de moneda extranjera a quienes hayan vendido soja en el marco del Programa de Incremento Exportador, indicó Bahillo.

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, aclaró esta noche que los productores no están incluidos en la norma del Banco Central que impide el acceso al mercado de cambios para la compra de moneda extranjera a quienes hayan vendido soja en el marco del Programa de Incremento Exportador.

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, aclaró anoche que los productores no están incluidos en la norma del Banco Central que impide el acceso al mercado de cambios para la compra de moneda extranjera a quienes hayan vendido soja en el marco del Programa de Incremento Exportador.Economía Dólar soja: cerealeras no podrán comprar dólares bursátiles ni ahorro

"Quiero aclarar que la resolución del @BancoCentral_AR no incluye a los productores y las productoras que con tanto esfuerzo vienen acompañando el Programa de Incremento Exportador", señaló Bahillo a través de su cuenta en la red social Twitter.

Quiero aclarar que la resolución del @BancoCentral_AR no incluye a los productores y las productoras que con tanto esfuerzo vienen acompañando el Programa de Incremento Exportador. — Juan José Bahillo (@JuanjoBahillo) September 20, 2022

Unos minutos después de la publicación del mensaje de Bahillo, el ministro de Economía, Sergio Massa, replicó el el tuit del secretario de Agricultura.

Esta tarde, el Banco Central dispuso -a través de la Comunicación "A" 7609- la medida comprende a "los clientes residentes en el país dedicados a la actividad agrícola que vendan mercaderías en el marco del Decreto N° 576/22", que estableció el Programa de Incremento Exportador.

Luego, en un comunicado de prensa, el organismo monetario precisó que "los agentes económicos que hayan vendido soja en el marco del Programa de Incremento Exportador no podrán acceder al mercado de cambios para compras de moneda extranjera ni tampoco realizar operaciones con títulos y valores con liquidación en moneda extranjera".

Relacionada: