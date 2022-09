Cinthia Fernández se cansó de las críticas por su estilo de vida: "No somos millonarios"

Mientras continúa la batalla legal y mediática contra Matías Defederico, su exmarido y padre de sus hijas Bella, Charis y Francesca, Cinthia Fernández hizo un fuerte descargo a raíz de las críticas que suele recibir por su elevado estilo de vida. Y a través de un video al que tituló "Esto también es la fama", mostró alguno de los mensajes negativos que le dejan en su perfil.

"Todo muy lindo hasta ahora, ¿no? ‘Después no llores cuando te pasan cosas feas’, siempre pensé que eras tarada’, ‘Después lloras que la plata no te alcanza’, ‘Vivís de canje’, bla, bla, bla. Esto también es la fama y lo peor de todo, que siempre viene de mujeres. ¿Pensaste que ser famoso estaba bueno? Decime qué pensás ahora", comienza la panelista de Momento D (eltrece).

Y luego publicó un extenso texto en el que habló de su situación económica. "No somos millonarios, ganamos mucho menos de lo que ustedes se imaginan ‘los de la tele’ sino no tendría 3 trabajos, ¿no? Que seamos públicos no les da el derecho de juzgarnos sin conocernos. Así que la próxima que me digas gato, put*, mostrame el ticket de lo que me pagaron por tener sexo y con quién fue, jajaja. Y a parte (no es mi caso) pero, si hubiera cobrado, ¿qué? No se pongan tan nerviosos con un traserito mío", escribió.



Por último, dio detalles de los factores que hacen que pueda viajar, hacer arreglos en su hogar y darse algunos gustos. "Sí, tengo muchos canjes. Soy tan boba que la mayoría los cobro (y ahí si gano más que en la tele) y los que no cobro, ayudo a muchas empresas y ellas a mí. Y créanme que no saben lo bien que nos va a ambas partes", señaló. Y concluyó: "Nunca juzgues a una persona, no sabes que le está pasando en su vida. Manual de madres, guárdenselo para sus hijos. Y por ultimo, déjenme decirles, ¿no será que tu vida es miserable y por eso le dedicas tiempo a la mía? Siempre está la opción no seguir, moralistas. Hoy me pintó y quería decirlo no más".