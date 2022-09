Un Avatar condujo un programa de TV entrerriana

El avance de los gráficos por computadora y la inteligencia artificial ya es una realidad y comenzaron a multiplicarse las plataformas que ofrecen la posibilidad de generar humanos digitales. Se trata de avatares súper realistas, creados artificialmente, capaces de gesticular, mantener contacto visual y hasta reaccionar emulando una suerte de empatía con el entorno.



El resultado es una figura digital que desde la pantalla de una computadora, da la bienvenida a un usuario, ofrece tutoriales, brinda soporte técnico, ofrece charlas, clases o lo que sea necesario. En este caso, por primera vez en la televisión entrerriana, un “humano digital superrealista”, condujo un programa y lo hizo en un ciclo que se emite por El Once TV.

“La tecnología avanza hacia todas las profesiones. En X-Más, lo demostramos en primera persona. El programa de esta semana, lo condujo un avatar”, anunciaron y mostraron el desempeño del “nuevo conductor”.

Un “Avatar” estuvo al frente del programa X-Mas y en el inicio del programa explicó su función en el envío que se vio este domingo.



“Hoy, Martín Oleinizak no va a estar conduciendo este programa, como lo hace habitualmente. Lo voy a reemplazar yo. Mi nombre es… en realidad no tengo nombre, porque no existo. Soy un avatar y este programa será conducido en forma completa por mí, que soy un avatar”, señala la figura digital al explicar su función y describió que “soy una representación gráfica, soy una entidad virtual creada por inteligencia artificial, ni mi rostro, ni mi voz existen en la realidad”, afirmó el humano digital superrealista.

“De esta manera, mostraremos que todas las profesiones están siendo interpeladas. Una inteligencia artificial puede reemplazar a un conductor de televisión y seguramente, mucho mejor que Martín Oleinizak”, bromea el avatar antes de iniciar el programa.