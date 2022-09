Conflicto por el encuadre sindical en la planta de distribución YPF Agro Crespo

Instancias de negociaciones se vienen desarrollando en las últimas semanas, a partir de la intención de un grupo de trabajadores de pasar a tener la representación gremial del Sindicato de Petroleros de Entre Ríos, abandonando el Sindicato Empleados de Comercio. Esas diferencias técnico-legales entre ambas instituciones de pertenencia laboral, están por estos días visibilizadas en la realización de una Asamblea de operarios en la planta de distribución YPF Agro Crespo.

Al respecto, el gerente general de La Agrícola Regional Coop. Ltda., Ctdor. Diego Maier, explicó a FM Estación Plus Crespo: “Hace aproximadamente un mes y medio, el Sindicato de Petroleros nos llamó a una audiencia de conciliación ante el Ministerio de Trabajo, para tratar con nosotros la incorporación de los empleados de ese sector a su gremio, porque entienden que les corresponden. En ese momento, le corrimos vista o traslado al Sindicato Empleados de Comercio, porque es al gremio al que están afiliados. Cuando un gremio reclama empleados, primero debemos notificar a aquel en el que están contenidos. Tras esa comunicación, el gremio de Comercio nos intimó vía Carta Documento a abstenernos de realizar cualquier modificación, porque entienden que esos empleados le corresponden. Ante ese escenario, pedimos al Ministerio que la audiencia se postergue unos días, como para poder incluir a Comercio en esa negociación, como parte involucrada. Es entendible que la discusión debe pasar entre los gremios, más que por nosotros. Después de algunas gestiones, se llegó a una instancia de audiencia -creíamos que con las tres partes-, pero el Ministerio negó que Comercio acceda a esa mesa, desconocemos los motivos. Igualmente, nos sentamos a conversar con Petroleros y formulamos la única propuesta de mediación, que consistía en que dada la situación de que los gremios no se ponen de acuerdo entre ellos, resolver la situación en la justicia laboral, haciendo una presentación Declarativa de Certeza, que es el proceso mediante el cual se le solicita a un juez competente en esa materia, que dicte sentencia respecto de cuál de los dos gremios es al que corresponden los empleados. A su vez, para que no se dilate en el tiempo ni se especule con alguna intención de aprovechamiento de esa situación, propusimos hacer un escrito conjunto, exponiendo cada parte su postura y renunciemos al derecho de apelar, para que se resuelva rápidamente. Petroleros no estuvo de acuerdo y en consecuencia, esa audiencia fracasó. Desde entonces, han seguido conversaciones, pero no tuvimos nuevos encuentros”.

Este 29 de septiembre es el tercer día de Asamblea de los trabajadores. “El gremio de Petroleros ha prendido fuego en la colectora, a pocos metros de un depósito de combustible, lo cual es un riesgo para nosotros, los clientes y la comunidad en general”, apuntó el gerente general y agregó: “Los empleados se presentan a cumplir el horario laboral, pero no están prestando servicio, con lo cual ese servicio no se lo estamos pudiendo ofrecer a nuestros clientes. LAR brega por cumplir con la legalidad en todos sus procesos y en esta ocasión hay una cuestión conflictiva entre los dos gremios, por lo que entendemos que debería resolverlo la justicia y en ese ínterin, que volvamos a trabajar. Lo que la justicia después resuelva, la Cooperativa lo va a acatar y nadie se verá perjudicado, porque si hay alguna diferencia laboral, lo haremos con el retroactivo que indique un fallo judicial. Ya sea a favor de un gremio o de otro. Ese es el camino que nosotros llevaremos adelante”, afirmó Maier.

Por su parte, el secretario gremial del Sindicato de Petroleros de Entre Ríos, Pablo Ayala, expresó a FM Estación Plus Crespo: “Los YPF Agro han crecido mayoritariamente en toda la República y estamos atentos a la presencia que vienen teniendo en la provincia. Luego de un plenario de nuestra Federación a nivel nacional, hemos decidido trabajar en esta acción de poder encuadrar a los trabajadores de YPF Agro en nuestro Sindicato, en todo el país. En esta circunstancia es que hemos tomado contacto con los trabajadores de esta planta, haciéndoles saber que estaban mal encuadrados, porque esto es claramente una planta de acopio de combustible y no es Comercio el que los debe representar, sino que es una actividad que está dentro de nuestro convenio, nada tiene que ver con el comercio. El Sindicato de Comercio nos da su negativa, aduce su pertenencia, pero está de manifiesto que los trabajadores llevan adelante la medida porque están de acuerdo con esta organización sindical, que está acá para defender el derecho que los asiste y porque creen que el Convenio Colectivo de Trabajo que los rige no es precisamente el que tienen”.

Descartando rumores que no contribuyen a un acercamiento de posturas, el secretario gremial comentó: “Nunca hicimos mención ni presentación alguna respecto de alguna cuestión que tenga que ver con aportes, obra social y demás. Lo cortés no quita lo valiente y en ese aspecto, yo destaco que los cumplimientos están al día. Acá la cuestión es básicamente el encuadramiento sindical y bregamos para que la decisión que han tomado estos trabajadores, de pertenecer a nuestro Sindicato, sea escuchada. Incluso creemos que sería saludable que el Sindicato de Comercio de alguna manera resigne la afiliación de este grupo específico de trabajadores de YPF Agro, que evidentemente no quieren tener esa representación”.

"Con gente de Recursos Humanos y el abogado de la firma hemos tenido un diálogo cordial. Y no lo hemos perdido, pero estamos para cumplir el mandato de los trabajadores que es poder acceder a nuestra representación. Con lo cual, llevamos un tiempo en el que no hemos tenido nuevos diálogos”, sostuvo Ayala y acotó: “Estaremos en alerta, pero por sobre todo, estamos abiertos al diálogo coherente. Si tiene que ser en el ámbito formal o informal, donde sea asistiremos, porque sabemos que estamos defendiendo una verdad, con fundamento legal y el acompañamiento de los trabajadores. Concuerdo en que nadie tiene que verse complicado, por eso no hacemos un bloqueo ni similar. Seguiremos acompañando a los compañeros el tiempo que sea necesario, pero lo más importante es que podamos acercarnos a hablar, porque creemos que es justo".