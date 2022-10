Fiesta Patronal: Puiggari llamó a "no resignarse"

Este 7 de octubre, la comunidad crespense vive su Fiesta Patronal. Celebraciones religiosas, una caravana y el tradicional almuerzo, conforman las instancias mediantelas que la feligresía venera a la Virgen Nuestra Sra. del Rosario.

La Santa Misa en su edición central, fue presidida por el Arzobispo Monseñor Juan Alberto Puiggari, quien haciendo alusión a temáticas actuales de la realidad nacional y provincial, instó a reflexionar: "Pareciera que ya no existe la verdad, sino que hoy a todo lo cuestionamos. Se escucha casi como un lema: 'es mi verdad' y en realidad, todos podemos tener opiniones distintas frente a cada tema; pero hay cosas que objetivamente son verdad. Hoy se cuestiona toda la verdad, porque no hay un absoluto y el absoluto es Dios. Jesucrsito es la verdad. Hoy hay una enorme confusión, como lo había en la época de las escrituras y los cristianos nos confundimos también. Creemos que podemos querer a Jesús y querer a la Virgen, al mismo tiempo que podemos oponernos al Evangelio".

Ahondando en esa línea de pensamiento y con tópicos concretos, Puiggari expresó: "Parece que puedo ser cristiano, hijo de Dios y estar a favor del aborto. ¿Cómo es eso? Si sólo Dios es el dueño de la vida. Así sucede con tantos otros temas. Reaparece una y otra vez 'la cultura de la vida y la cultura de la muerte', que se confrontan permanentemente. Y hay que estar atentos, porque la cultura de la muerte tiene muchas manifestaciones. Una es la pandemia silenciosa de la drogda, que mata a nuestros jóvenes. Hoy parecería que no nos importa. Por otro lado, estamos discutiendo alternativas de leyes de Eutanasia: los viejos molestan, parece que hay derecho a matarlos. 'La muerte dulce' la llaman, para nuestros mayores. Digamoslo, es un asesinato. También con mucho dolor hemos visto esta semana que el Ministerio de Salud decide que los chicos de 16 años, sin autorización de los padres, puedan esterilizarse definitivamente, negando así la posible maternidad y paternidad. Para que un pueblo se mantenga estable, hace falta una Tasa de 2.1 de hijos. La Argentina está en 1.7. Este país está envejeciendo y esto trae un montón de problemas, incluso económicos, porque sabemos que las jubilaciones se mantienen con los aportes de los activos, de quienes trabajan. Nos duele el índice de pobreza. Ustedes son un pueblo trabajador, que sabe lo que es producir. ¿Qué explicaciones damos a la pobreza en Argentina?. Y volvemos a que se confronta la cultura de Dios con la otra, que se centra en el hombre. Todas estas cosas también son expresiones de la cultura de la muerte. ¿Y cómo nos posicionamos cada uno de nosotros frente a eso?. En Paraná, todos los días abro el diario y encuentro asesinatos por un telófono, por el Paco del día, por cualquier pavada. Surgieron datos oficiales del Hospital San Martín, que dan cuenta de 10 jóvenes suicidados en un mes. ¿Como cristianos no nos duele?".

El religioso pidió a la comunidad crespense enfocarse en revertir las situaciones que nos rodean: "Es preocupante que ante lo que está pasando, caigamos en el desánimo, en el pesimismo, en el creer que no se puede, que la Argentina no tiene remedio. Anoche veímos lo que pasó en un partido de fútbol y parece que hemos perdido la posibilidad de vivir en un país civilizado, hasta para las pequeñas cosas. Veo mucho desánimo. Pero un hijo de María no puede resignarse. Tiene que reaccionar positivamente. El cristiano no tiene derecho a resignarse, porque Dios no se da por vencido. Para eso murió Jesús en la cruz, para salvarnos no para condenarnos, entonces no nos veamos derrotados. Hay que trabajar más comprometidamente desde lo personal, porque todos los bautizados estamos llamados a la santidad. No podemos ser indiferentes ante lo que le sucede a otros, sino ser luz para juntos encontrar soluciones, para mostrar el camino de Jesús, que es el que salva. Pidamosle a nuestra Madre que nos guíe a ser santos, que es tomarse en serio la misión por la que estamos acá".