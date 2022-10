"Ahora me vas a conocer": la grave amenaza de un sujeto a su expareja en Paraná

Una joven de 22 años y su hija vivieron el mediodía de este lunes una grave situación, producto de las amenazas de la expareja de la mujer y padre de la nena.

Alrededor de las 11.50 horas, personal de Comisaría Tercera fue enviado por la sala 911 a calle Villa Cerrito, en el este de la ciudad, ya que un hombre se encontraba gritando y agrediendo verbalmente a su expareja.

Al llegar, los funcionarios policiales se entrevistaron con la damnificada, una chica de de 22 años, quien les manifestó que por motivos de índoles personales en relación al cuidado y tenencia de su hija menor de edad, el sujeto también de 22 años se mostraba ofuscado y en desacuerdo con ella.

Por esa razón profirió amenazas a la mujer. Textualmente le dijo: “vos no me conoces, te voy a mandar a robar tu casa, ahora me vas a conocer, te ganaste un enemigo”. Por esta razón, el joven de 22 años fue demorado.

En comunicación con la Fiscalía en turno de Género, dispuso el traslado a Alcaldía de Tribunales por el delito de Amenazas en contexto de Violencia de Género.