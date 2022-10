Sigue esta semana el juicio por abuso sexual contra Darthés, con su esperada declaración

El próximo jueves se espera que declare el actor Juan Darthés. El desarrollo de la audiencia -la primera en 15 días- será acompañado desde Buenos Aires con una movilización a partir de las 13:00, en Perón 667 donde funciona la UFEM.

El llamado a declaración se produce a cuatro años de que la actriz realizara la denuncia en Nicaragua y después de varios intentos dilatorios por parte de la defensa de Darthés que incluyeron un planteo para que la causa pasara a la justicia ordinaria y todo el juicio comenzara de cero, pero en agosto pasado el Tribunal de Justicia Federal de Brasil decidió no hacer lugar a ese pedido y seguir adelante con el debate oral en curso.

El abogado de Thelma Fardin en Buenos Aires, Martín Arias Duval, explicó a Télam que si bien en febrero el mismo tribunal había resuelto que la causa vuelva a foja cero en la Justicia ordinaria, "se le planteó lo que acá en Argentina sería una reposición y uno de los jueces cambió su postura" con lo que finalmente la cuestión fue resuelta "de manera favorable a la postura de la fiscalía y la querella".

"Hace dos semanas se reanudaron las audiencias, declararon dos testigos propuestos por la defensa y el próximo jueves es el turno del propio Darthés que puede negarse a declarar, puede declarar y negarse a contestar preguntas o puede aceptar contestar preguntas de una sola de las partes", explicó.

Después de esto, no se sabe para cuándo fijará audiencia nuevamente el juez y que "en Brasil no rige el mismo principio de la continuidad y se manejan según su agenda", pero por la experiencia previa el cálculo es que el juicio proseguirá en unos 30 días, "con una medida más disputa por el juez" que no puede ser precisada en virtud de que el juicio se desarrolla a puertas cerradas.

"Después de eso vienen los alegatos y esperamos que antes de fin de año haya una sentencia", dijo Arias Duval.

Mientras tanto, Darthés sigue en libertad pero está imposibilitado de salir del país y tiene retenida su documentación migratoria.

Desde el inicio del juicio el 30 de noviembre de 2021, ya se realizaron cinco audiencias por las que desfilaron 11 testigos de ambas partes.