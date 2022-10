Una foto confirma el romance de Wanda Nara y L-Gante

A horas de que Wanda Nara deje la Argentina para reencontrarse con sus hijos en Turquía y terminar de definir su divorcio con Mauro Icardi, se viralizó una foto que confirma su romance con L-Gante. El último fin de semana, la mediática acompañó a Elián Ángel Valenzuela -a un show que dio en un boliche de Quilmes y luego de la presentación, fueron descubiertos a los besos.

Si bien la rubia quiso pasar desapercibida, vestida con un camperón con capucha, algunas personas que estaban presentes en el local bailable la tomaron desde distintos ángulos con sus celulares y en una de las tantas fotos y videos, se ve claramente cómo se besan. Y luego, fueron vistos en un local de comidas rápidas en el que desayunaron. Pero hasta el momento, ninguno de los dos hizo declaraciones al respecto.

Durante su pasó por Buenos Aires, Wanda y Elián fueron inseparables. En principio, parecía que se trataba de una movida de prensa, ya que la empresaria eligió al cantante para protagonizar una campaña de su marca de ropa deportiva. Desde entonces, compartieron varias salidas nocturnas, intercambiaron sus automóviles y fueron acusados por Tamara Báez de ingresar sin permiso a su hogar y robarle sus pertenencias.

"Me parece tan grave la impunidad con la que aseguran tantas mentiras. En fin", se limitó a decir Nara en su defensa, a través de una transmisión en vivo de Instagram. Mientras que en diálogo con los medios, aseguró que L-Gante le gusta mucho "como persona". Por su parte, el representante de la cumbia 420 destacó la belleza de la mediática y aseguró que se "están conociendo", aunque no le dio una connotación romántica.

Es sí, la eligió como protagonista del videoclip de su canción El último romántico, que grabaron en la casa que Wanda tiene en el barrio privado Santa Bárbara, en Nordelta. El rodaje se llevó a cabo el pasado 12 de octubre y al enterarse, Icardi estalló en las redes sociales. "Están haciendo un video en Santa Bárbara. No vamos a comentar nada de eso porque no es nuestro modo de vida y nuestro modo de ver las cosas. El cantante puso que estaban en otro lado y la verdad es que están en Santa Bárbara. El video es un poco ridículo", sentenció el jugador del Galatasaray de Turquía en un escandaloso vivo de Instagram.

Además, se refirió a los rumores de embarazo que protagonizó la madre de sus hijas Francesca e Isabella. "Obviamente, lo del embarazo (que sería fruto de su relación con L-Gante) ni hay que responderlo. Eso ya lo respondió ella. Los que siguen la historia, saben que hace 6 años que tuvimos a Isabella y que no puede quedar embarazada. Nada más", señaló.

Y acusó a su esposa de haber abandonado a sus cinco hijos, que quedaron a su cuidado en Turquía. "Estamos acá en Estambul con los nenes. Esperemos que la madre se digne a venir, ya terminó la grabación del programa que estuvo haciendo. También les voy a contar que está haciendo un video en Santa Bárbara. No vamos a comentar nada de eso porque no es nuestro modo de vida y nuestro modo de ver las cosas. No es lo que quiero para mis hijos y mis hijas", declaró, acompañado por Valentino, el mayor de los varones que Wanda tuvo con Maxi López.