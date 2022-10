Vive en Paraná y entró a Gran Hermano: quién es, a qué se dedica y más detalles

Sin mayores novedades respecto al reality que desembarcó por primera vez en Argentina a principios de siglo, una nueva edición de “Gran Hermano” comenzó esta noche por la pantalla de Telefe con la conducción de Santiago del Moro y picos de 23 puntos de rating según mediciones parciales que se divulgan en las redes sociales.



La exdiputada del Frente de Todos Romina Uhrig, una mujer adicta al sexo, un hombre de 60 años que promete convertirse en “el patriarca de la casa”, una veinteañera cuya estrategia será “jugar con los hombres para que se peleen entre ellos” y un analista político de 25 años “amante de las MILF” son algunos de los perfiles con pretensiones efectistas y provocadoras que disputarán el premio de 15 millones de pesos y una casa.



Entre ellos se encuentra María Laura Álvarez, de 42 años. Contó que nació en Córdoba, vivió en Belén (Catamarca) y ahora reside en Paraná. Es peluquera canina. Tiene una hija de nueve años que se llama Isabela, la cual “tiene dos mamás. A mi nueva novia la conocí jugando al fútbol. Y era la pareja del entrenador; después de eso me sacó del equipo”.

Se definió como muy aventurera y dijo que si tendría que tatuarse los nombres de todas las personas con las que tuvo aventuras “tendría el mapamundi en mi cuerpo. Ojala en la casa no me encuentre con gente muy canchera”, expresó.



“Una vez, una compañera le preguntó a Isabela si su papá había muerto y ella le respondió: ‘no tengo papá. Tengo dos mamás’”, reveló.



“No fue mi idea, fue idea de mi pareja y mi ex pareja, se juntaron y me inscribieron” dijo María a la pregunta de por qué se había anotado en el reality. Además manifestó que no tiene pensada una estrategia y quiere disfrutar y ser “yo y contar mi historia”.

Con el desafío de permanecer encerrados y desconectados del teléfono por más de 100 días, a partir de las 21.45, los 18 participantes fueron ingresando a la casa de 2200 metros cuadrados, 65 cámaras y 87 micrófonos ubicada en los estudios Pampa de la Provincia de Buenos Aires escoltados por Wanda Nara y Robertito Funes.



Al lugar ingresaron también, un influencer rosarino, un taxista-abuelo de 42 años, una jugadora de fútbol fan de Wanda Nara que “no entiende la bisexualidad”; una joven de 25 años a quien “operarse las lolas le cambió la vida” y un estudiante de abogacía que “cree mucho en Dios y va los domingos a misa”.



También, seleccionados de un casting masivo y federal, se sumaron “a la casa más famosa del país” una modelo de veintipocos que “solo toma champagne” y odia las tareas domésticas; y un repositor del Mercado Central y cartonero de 19 años.



Al filo de la medianoche, la nómina se completó con Alexis un cordobés que admite tener debilidad con las mujeres y no aguanta más de dos dias sin sexo y de allí su apodo de “conejo” y una joven santafesina cuya definición de vida fue "no salgo a comprar pan sin maquillarme".



La nueva edición de “Gran Hermano” deberá demostrar en los próximos envíos si todavía hay espectadores para este formato que fue disruptivo hace 20 años.



A partir de mañana, Gran Hermano continuará en la grilla de Telefe con los martes y jueves de pruebas y análisis de la casa; los miércoles de gala de nominación; los viernes día de fiesta, los sábados la "noche de los ex" (donde participantes de ediciones anteriores analizan el interior de la casa) y el domingo la gala de eliminación.



En “Gran Hermano 2022”, Del Moro contará con un equipo de analistas conformado por Laura Ubfal, Gastón Trezeguet, Sol Pérez, Nati Jota y Ceferino Reato.

El Once