Este viernes se hará la Fiesta de la Empanada con una nueva versión

La comunidad y vecinos de la zona disfrutan en octubre de cada año de la Fiesta de la Empanada, evento que popularizó la Escuela Nina Nº 187 "Argentina Soberana". La propuesta para este 2022 concentra algunas variantes, sobre lo cual la presidenta de la comisión cooperadora, Melisa Núñez, explicó a FM Estación Plus Crespo: "Con motivo de la pandemia, hace dos años que no se hacía la Fiesta de la Empanada en su formato tradicional y esto continuará por un año más, ya que no vamos a llevar adelante la modalidad con espectáculos musicales, baile y compartiendo las ricas elaboraciones en algún salón, sino que por esta vez será una gran venta. Sucede que somos una cooperadora nueva, asumimos hace muy poco y no nos animamos a tanto, por lo que la postergamos para el año que viene, sin descuidar la fecha, que está instalada en la sociedad".

"Se ofrecerán empanadas dulces y saladas, fritas y al horno, como así también freezadas para hornear", afirmó la dirigente y agregó: "El público en general, hayan o no hecho su encargue, podrán retirarlas desde las 20:00 de este viernes 21, desde la sede escolar".

En cuanto a los costos, se confirmó que las empanadas saladas (fritas o al horno) tendrán un valor de $1.200 la docena; empanadas dulces (horno) a $1.200 la docena; y saladas o dulces congeladas y listas para hornear, $1.100 la docena.

Igualmente, para una mejor organización se pueden reservar a través de los alumnos y profesores de la institución. "Se está vendiendo muy bien y vamos a hacer una cantidad aún mayor, para aquellos que lleguen a comprar directamente a la escuela", afirmó Núñez.

La venta tiene una finalidad solidaria: "Estamos necesitando recaudar fondos para el mantenimiento en general y estamos intentando empezar poco a poco, a reunir dinero para una etapa inicial de un ambicioso proyecto que perseguimos hace varios años, que es tener un patio cubierto. Queremos poder hacer el techo, de galería a galería, como para que alumnos y docentes puedan estar más cómodos los días de lluvia, sol, y para actividades en general. Por eso estamos muy agradecidos con todos quienes puedan acercarse a comprar", concluyó la presidenta de cooperadora.