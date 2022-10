El sacerdote que bendijo la jefatura policial: “Es inexplicable lo que pasó. Recé con los detenidos, estaban muy asustados”

Landra calificó de “inexplicable”, y agregó que “no se sabe con certeza lo que pasó”. Señaló que “en ese lugar que es tan antiguo siempre se comenta, se reproducen historias”.

“Ellos veían que este hombre trastabillaba, pero no pudieron ver claramente”, explicó el religioso.

Incluso manifestó que el miedo de los internos era tal que los internos querían ser trasladados al penal, e incluso tenían miedo de ir al baño.

Sobre los suicidios que han ocurrido en la Jefatura, Landra expresó que siempre genera inquietud . “La persona que se quita la vida no tiene una libertad completa pero desde la religión no hablamos de que sus almas anda dando vueltas”.

Por otra parte, advirtió que jugar con el demonio genera curiosidad pero pueden ocurrir cosas negativas.

“Muchas veces a nosotros nos han hecho cosas en la vereda de su casa. Algunas veces no es una explicación tan simple, no siempre tiene un fin seudo religioso. Si uno no lo permite, no entra ni Dios, ni el demonio”.

Por último, el padre informó que esparció agua bendita en el lugar y les dejó un poco a los presos.

