Gabriel Heinze fue presentado como nuevo DT de Newell's

Gabiel Heinze fue presentado como nuevo entrenador de Newell's Old Boys para la próxima temporada de la Liga Profesional.

El Gringo, ídolo en la Lepra, tendrá su primera experiencia como DT del club de sus amores después del paso por el Atlanta United de la MLS.

El DT toma el mando del equipo luego del paso del director técnico interino, Adrián Coria, quien había reemplazado a Javier Sanguinetti.

Las mejores frases de Heinze en su primera conferencia de prensa como entrenador de la Lepra:

- "La decisión de estar acá, es por lo uno siente en este club. La decisión no me costó tomarla, pero no por eso se dejaron de analizar varios factores".

El entrenador contó cómo será su trabajo en Newell's y detalló a su cuerpo técnico.

- "Tenemos que construir un grupo y un equipo. Ser entrenador es darle herramientas a los jugadores, hay que buscar potenciar individualidades para llevarlas después al colectivo".

- "Solamente voy a hacer lo mismo que hice en su momento. Daremos todo lo que podamos con mucha pasión y entrega".

- "El posicionamiento del equipo puede ir cambiando respecto a muchas variables, me gusta tanto una línea de 4, como jugar con línea de 3".

- "El equipo ha tenido una gran valentía, el trabajo de los dos cuerpos técnicos anteriores fue muy bueno. El esfuerzo de los jugadores puso a Newell's donde está. Nunca soñé con ser entrenador de Newell's, lo empecé a soñar hace algunos días".

- "El complejo mejoró desde mi etapa como jugador, pero creo que aún se pueden seguir mejorando cosas".

- "Me enfoco en el día a día, no pienso en la competencia internacional. Todavía tenemos que construir un grupo y un equipo. Estamos muy lejos de eso, vamos a ir día a día".

- "No es la primera vez que me proponen ser DT de Newell's, la primera la descarté".

- "No corresponde hablar de nombres propios de jugadores que puedan llegar".

- "El análisis del los refuerzos ya está hecho, ahora hay que trabajar en conjunto para que se pueda hacer. Queremos que haya mucha competitividad entre los jugadores".

El Gringo planifica un 2023 cargado de competencias con el Torneo de la Liga, la Copa de la Liga, la Copa Argentina y la Copa CONMEBOL Sudamericana. Previo a este arribo, Heinze pasó por Godoy Cruz, Argentinos Juniors, Vélez y el Atlanta United de la MLS.

En la primera fecha del Torneo de la Liga, Newell's enfrentará a Platense, que tiene a Martín Palermo como nuevo DT.

