Unión de Crespo Campeón: Villalba y Osuna celebraron el histórico logro en Paraná Campaña

Unión de Crespo escribió una página dorada en su historia deportiva al consagrarse campeón del torneo de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña, tras vencer como visitante a Cañadita Central por 1 a 0. El gol del título fue convertido por Johann Villalba, en una jugada preparada que definió el encuentro y desató el festejo del equipo cervecero.

En diálogo con FM Estación Plus Crespo, Villalba expresó su emoción por el logro: “La verdad que muy contento, muy contento. Era algo que se me venía negando y ahora, hoy en la tarde, se nos pudo dar. Ver lo lindo que la gente acompaña, nos acompañó mucho hoy y durante todo el torneo. Se notaba en la calle, en las redes, estaban muy entusiasmados con nosotros. Así que, contento por darles este torneo”.

El tanto decisivo llegó tras una jugada ensayada con su compañero Lautaro Osuna. “Sí, la verdad que sí, un gran gol. Esa jugada está preparada. Una palabra que nosotros decimos y bueno, por suerte me escuchó y salió”, relató Villalba.

Por su parte, Lautaro Osuna, referente del equipo, también compartió su alegría: “He jugado finales, he ascendido al Nacional B, he jugado profesionalmente, pero creo que esta gente me brindó un cariño especial. Vengo de jugar también en Cañada, he perdido finales, pero siempre me levanté y siempre supe pelearla de vuelta”.

Osuna recordó el compromiso que asumió al llegar al club: “Siempre le dije a Prediger que venía con la condición de que saliéramos campeones. Si no, me quedaba en casa. Gracias a Dios, nos propusimos y se nos dio todo. Mirá, toda la gente acá es una locura. Es una alegría inmensa, no solo para nosotros, sino para todo Crespo”.

Finalmente, el goleador resaltó la evolución del fútbol local: “Antes vos decías que jugabas con Cultural, en Sarmiento, o en Unión, y era como que te minimizaban o bajaban la importancia. Decían que el fútbol de Crespo no tenía muchos jugadores ni visión de juego. Pero hoy en día se equilibró todo y creo que los tres equipos de Crespo pueden pelear un torneo de igual a igual con cualquiera”.

El título conseguido por Unión de Crespo marca un hito para el club y una reivindicación para el fútbol de la ciudad, que consigue su primer titulo en esta liga chacarera de fútbol.